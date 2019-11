सिंधिया ने दी कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई, दिग्विजय के ट्वीट पर लोगों ने कहा- मोदी से पीछे रह गए

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ का आज 73वां जन्म दिन है। सीएम कमल नाथ क जन्मदिन पर देश और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने बधाई दी है। पीएम मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्यातिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कमल नाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं, मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमल नाथ के स्वस्थ्य रहने की कामना के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि कमल नाथ का जन्म 18 नवंबर, 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था।

Birthday wishes to Madhya Pradesh Chief Minister Shri Kamal Nath Ji. I pray for his long and healthy life. @OfficeOfKNath