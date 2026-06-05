एक्स पर फॉलो करते पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोड़ी पर चढ़ाया, रजनीश अग्रवाल की 5 खासियतें

Rajayasabha Chunav- भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश से अपने राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा जिन दो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें पंजाब के बीजेपी नेता तरुण चुघ के साथ मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का नाम भी शामिल है। मूलत: सागर के रहनेवाले अग्रवाल पार्टी में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सीएम मोहन यादव सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं व्यक्त कीं। खास बात यह है कि रजनीश अग्रवाल को पीएम नरेंद्र मोदी भी एक्स पर फॉलो करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ भी वे युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। दोनों की ऐसी जबर्दस्त बॉन्डिंग है कि रजनीश अग्रवाल ने नबीन से अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ाने आने की बात कही। नितिन नबीन ने इसे निभाया भी।