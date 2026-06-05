टि्वशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट: ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ को लेकर कोर्ट ने मांगे जवाब, नोटिस जारी

इनके बयानों से जांच एजेंसी को यह पता लगाना है कि समर्थ-ट्विशा की शादी के समय गिरिबाला और नवनिधि शर्मा के बीच क्या बातें हुई थी। सीबीआई यह भी पता लगा रही है कि क्या शादी के समय दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इससे CBI ये पता लगना चाहती है कि दिसंबर 2025 में हुई शादी के बाद ट्विशा कितने बार अपने मायके आई थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही दिक्कतों के बारे में क्या-किससे बात किया करती थी।