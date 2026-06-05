5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

टि्वशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट: ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ को लेकर कोर्ट ने मांगे जवाब, नोटिस जारी

Twisha Sharma Death Case: टि्वशा शर्मा केस में सीबीआई जांच लगातार जारी है। टि्वशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर नया अपडेट सामने आया है...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jun 05, 2026

Twisha Sharma Case CBI expands investigation over samarth singh escape

Twisha Sharma Death Case: (Photo Source - Patrika)

Twisha Sharma Case Updates:एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह दोनों जेल में है। जेल प्रशासन के अनुसार जेल पहुंचने के बाद दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को महिला वार्ड के मेडिकल कक्ष में निगरानी के तहत रखा गया है, जबकि पैर में चोट के चलते समर्थ सिंह को खंड-बी स्थित मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है।

साथ ही इस मामले में बड़ा अपडेट ये भी है कि टि्वशा के परिवार को दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। जिसके चलते परिवार टि्वशा का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा है।

कोर्ट में लगाया आवेदन

इस पूरे मामले में टि्वशा के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि ट्विशा के मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है। भोपाल कोर्ट में गुरुवार को नया आवेदन लगाया गया है। आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की कोर्ट में लगा था। कोर्ट ने परिजनों के आवेदन स्वीकार कर नगर निगम जन्म-मृत्यु शाखा, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और सीबीआई को नोटिस जारी कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में जवाब मांगा है।

वहीं टि्वशा के परिवार ने ई-मेल के माध्यम से निगम से मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए संपर्क किया था। निगम ने इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी बताई, जिसके बाद कोर्ट में आवेदन लगाया गया। कोर्ट ने भारतीय डाक से नोटिस भेजे हैं, जबकि सीबीआई ने मौके पर ही नोटिस रिसीव कर लिया।

इसलिए जरूरी होता है डेथ सर्टिफिकेट

वकील अंकुल पांडे ने बताया कि टि्वशा के केस से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसी को देने हैं। इनके लिए डेथ सर्टिफिकेट और पीएम रिपोर्ट जरूरी है। मौत के 22 दिन बाद दोनों चीजें नहीं होने से परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ट्विशा के करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू

जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम नोएडा स्थित ट्विशा शर्मा के घर पहुंची थी। यहां उन्होंने ट्विशा की बहन, कजिन बहन, करीबी रिश्तेदारों और कुछ खास सहेलियों के बयान दर्ज किए। सीबीआई इसके बाद ट्विशा के माता रेखा शर्मा, पिता नवनिधि शर्मा और भाई मेजर हर्षित शर्मा से के भी बयान दर्ज करेगी।

इनके बयानों से जांच एजेंसी को यह पता लगाना है कि समर्थ-ट्विशा की शादी के समय गिरिबाला और नवनिधि शर्मा के बीच क्या बातें हुई थी। सीबीआई यह भी पता लगा रही है कि क्या शादी के समय दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इससे CBI ये पता लगना चाहती है कि दिसंबर 2025 में हुई शादी के बाद ट्विशा कितने बार अपने मायके आई थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही दिक्कतों के बारे में क्या-किससे बात किया करती थी।

संतान नहीं हुई तो 10 हजार पेड़ों को बना लिया परिवार, रीवा के दंपती की प्रेरक कहानी

ये भी पढ़ें
Rewa tree man story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jun 2026 12:32 pm

Published on:

05 Jun 2026 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / टि्वशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट: ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ को लेकर कोर्ट ने मांगे जवाब, नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा का अगला दांव क्या होगा? तीसरा उम्मीदवार उतरा तो बदल सकता है राज्यसभा चुनाव का पूरा खेल

MP Rajya Sabha Election 2026
भोपाल

मप्र सिविल सेवा नियम 2026: अपराध करने वाले ‘शासकीय सेवकों’ को गंवानी पड़ेगी नौकरी

MP Civil Services Rules:
भोपाल

एक्स पर फॉलो करते पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोड़ी पर चढ़ाया, रजनीश अग्रवाल की 5 खासियतें

PM Narendra Modi follows Rajneesh Agrawal on X
भोपाल

एमपी में निकायों के 13 अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई, CMO का हुआ डिमोशन

Action on MP Government Officers
भोपाल

बीजेपी के 3 दिग्गजों को पछाड़कर 4 वजहों से एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार बने रजनीश अग्रवाल

Rajneesh Agarwal Becomes BJP Rajya Sabha Candidate from MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.