उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे कमलनाथ, सरकार बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। सीएम कमल नाथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उद्धव ठाकरे आज शिवाजी पार्क में शाम 6.40 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे ने देश के कई बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ को भी निमंत्रण दिया है।

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath to attend Uddhav Thackeray's swearing in ceremony as Maharashtra Chief Minister in Mumbai, tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/IFa3HtnSWL