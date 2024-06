कांग्रेस का गढ़ है अमरवाड़ा, प्रत्याशियों की लाइन लगी, जानिए क्या कर रहे कमलनाथ

कांग्रेस का गढ़ है अमरवाड़ा, प्रत्याशियों की लाइन लगी, जानिए क्या कर रहे कमलनाथ

Kamlesh Shah Kamal Nath Amarwara By polls in Chhindwara Amarwara By Polls मजेदार बात यह है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बुरी हार के बाद भी यहां उम्मीदवार बनने के लिए कांग्रेसियों की लाइन लगी है।

भोपाल•Jun 16, 2024 / 09:14 pm• deepak deewan

Kamlesh Shah Kamal Nath Amarwara By polls in Chhindwara Amarwara By Polls लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट गंवाने के बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेसी विधायक कमलेश शाह के पार्टी बदलकर बीजेपी में जाने और पद से इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने कमलेश शाह को ही अपना प्रत्याशी बनाया है जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है। मजेदार बात यह है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बुरी हार के बाद भी यहां उम्मीदवार बनने के लिए कांग्रेसियों की लाइन लगी है।