लाडली बहना के लिए खुशखबरी, बढ़ने वाली है किस्त की रकम, जानें सरकार की तैयारी

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की 01.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि, नए वित्तीय वर्ष में सरकार लाडली बहना योजना का बजट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद महिलाओं को कई मद में राशि मिलेगी। महिलाओं से जुड़े खर्च को जेंडर बजट के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी है। प्रदेश के बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को प्राथमिकता है। लाडली बहना के लिए करीब 20 हजार करोड़ का प्रावधान करने की तैयारी है।