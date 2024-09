EXPLAINER: देश के इन राज्यों में भी गेमचेंजर साबित हो सकती है लाड़ली बहना योजना

Ladli Behna Yojana Can Be Game Changer in Upcoming Elections: देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एमपी में लाड़ली बहना योजना की सफलता के बाद दूसरे दल इसका फॉर्मूला आने वाले चुनावों में अपनाने जा रहे हैं।

भोपाल•Sep 21, 2024 / 05:34 pm• Himanshu Singh

Ladli Behna Yojana Can Be Game Changer in Upcoming Elections: देश में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं। वैसे ही कई योजनाओं की सौगातें दे दी जाती हैं या फिर योजनाएं शुरु कर दी जाती हैं। इन दिनों राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स पर है। इसका बड़ा कारण मध्यप्रदेश रहा है। अब क्यों ये तो सभी को साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया था। जहां लाड़ली बहना योजना के तूफान में कांग्रेस ऐसा उड़ी कि वापसी करने का सपना चूर-चूर हो गया। उसी वक्त कई राज्यों की सरकारों ने इसी मॉडल पर चलने का प्लान बनाया।

राजनीतिक दलों में अपने-अपने घोषणापत्रों में महिला की योजनाओं को विशेष स्थान दिया है। देश के पांच के आसपास राज्यों में ऐसी ही लाभान्वित योजना को शुरु किया गया है।

महिला वोटरों के वोट बैंक को साधने में बीजेपी ही नहीं कई राजनीतिक दल भी इसमें आगे हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सत्तारूढ़ दलों ने भी पिछले एक साल में इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं। मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना से अपार सफलता मिलने के बाद अब हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। जहां कांग्रेस की ओर से 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपए का मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। तो बीजेपी ने भी महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया है। ये भी पढ़ें – लाड़ली बहनों के लिए बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगी 17वीं किस्त एमपी में गेमचेंजर साबित हुई थी लाड़ली बहना योजना

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2023 में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनके आधार से जुड़े डीबीटी के जरिए खातों में 1250 रुपए हर महीने खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना के शुरु होने के बाद बीजेपी एंटी-इंकम्बेंसी से बच गई और बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में 160 सीटों से अधिक सीटें जीतीं। इस जीत के पीछे कई राजनीति विश्लेषक लाड़ली बहना योजना को गेमचेंजर मान चुके हैं। एमपी में वोटिंग परसेंटेज इस बार 76.22 प्रतिशत रहा। क्या है एमपी की लाड़ली बहना योजना

लाड़ली बहना योजना एमपी की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है। जो कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरु की गई थी। इस योजना को शुरु करने का मकसद करना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। साल में 2023 में इस योजना की शुरुआत होने के साथ ही बहनों के खाते में 1 हजार रुपए में ट्रांसफर किए गए। फिर रक्षाबंधन के दौरा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने 250 रुपए की बढ़ोत्तरी कर 1250 रुपए महीने कर दी। इस स्कीम का फायदा प्रदेश की 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को हो रहा है। महाराष्ट्र में भी गेमचेंजर साबित होगी माझी लड़की बहन योजना?

लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में शुरु की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत 1 जुलाई से शुरु की गई थी। इस योजना के तहत 21 से 65 साल तक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका फायदा लेने के लिए महिलाओं के पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। लाड़ली बहना की तरह कर्नाटक में ग्रह लक्ष्मी योजना

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने लाड़ली बहना योजना को देखते हुए अगस्त 2023 में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। जिसमें बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 2 हजार रुपए महीने दिए जाते हैं। ओडिशा में भी महिलाओं के लिए योजना शुरु

लाड़ली बहना के प्रभाव को देखते हुए ओडिशा की बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरु की है। इस योजना के लाभार्थियों को हर साल 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो कि दो किस्तों में मिलेंगे। यानी इस योजना के अंतर्गत पांच साल में 50 हजार रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।