कहां गए महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 विधायक, मध्यप्रदेश लाने की तैयारी थी देर रात तक नहीं पहुंचे !

भोपाल. महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। शनिवार को भाजपा के देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद और राकांपा चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने का मौका दिया। इस दौरान खबर आई की महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 विधायकों को मध्यप्रदेश में शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, पार्टी आलाकमान ने मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ को विधायकों के रूकने का इंतजाम करने को भी कहा गया था।

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम तक सभी विधायक भोपाल पहुंचे सकते थे। लेकिन कांग्रेस का कोई भी विधायक देर रात तक मध्यप्रदेश नहीं पहुंचा। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शाम पांच बजे के बाद कांग्रेस के विधायक मध्यप्रदेश पहुंच सकते हैं।

Sources: Congress is planning to move its MLAs out of Maharashtra . They will be moved to a Congress ruled state. pic.twitter.com/QXoUgc4p7C