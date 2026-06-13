बिजली खपत Same Unit, हर महीने अलग Electricity Bill! एमपी में फ्यूल सरचार्ज कैसे बढ़ा रहा खर्च?

MP Electricity Bill: बिजली दरों में हालिया वृद्धि के बाद अब उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा है। बिजली क्पनी हर माह फ्यूल सरचार्ज की दरों में बदलाव कर रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं के बिल पर दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि समान यूनिट खपत होने के बावजूद हर माह बिजली बिल की राशि बदल रही है, जबकि अधिकांश उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी तक नहीं होती। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़े हुए टैरिफ के बाद फ्यूल सरचार्ज की वसूली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार साबित हो रही है।