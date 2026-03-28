महावीर जयंती की छुट्टी कब? विधायकों ने सीएम को पत्र लिख की सरकारी छुट्टी बदलने की मांग

सागर के बंडा से विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार ने भी शासन को पत्र लिखकर आगामी 31 मार्च 2026 के सरकारी अवकाश को संशोधित कर 30 मार्च 2026 को घोषित करने का अनुरोध किया है। विधायक का तर्क है कि जैन धर्म की मान्यताओं और पंचांग के अनुसार भगवान महावीर का जन्म कल्याणक देशभर में 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। उन्होंने पत्र में लिखा कि ऐसे में 31 मार्च को सरकारी छुट्टी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। पत्र में जनभावनाओं और धार्मिक रीति-रिवाजों का हवाला देते हुए इस संशोधन को 'आंशिक संशोधन' की श्रेणी में रखने की बात भी कही गई है।