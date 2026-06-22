नामांकन रद्द मामले को MP High Court में चुनौती देंगी कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन, बड़ी तैयारी

एमपी कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने साफ कहा कि उनके नामांकन में ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसे आधार बनाकर नामांकन रद्द (Meenakshi Natrajan Nomination Cancellation) कर दिया गया। उनका कहना था कि उन पर कोई वैधानिक क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं था। कोर्ट में की गई एक नीजि शिकायत के आधार पर भेजा गया एक लीगल नोटिस था। वहीं नामांकन फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम या जगह नहीं थी जहां इस नोटिस के बारे में जानकारी दी जाती। उन्होंने कहा कि विवेक तन्खा जैसे वकील ने इस नामांकन पर्चे को पूरा जांचा था। उन्होंने कहा ऐसी कोई गलती नहीं की गई जिसके आधार पर राज्यसभा में उनका नामांकन रद्द किया जा सके।