महज 5 हजार महीने की थी कमाई, अब हवाई जहाज़ में उड़ रहीं गुना के छोटे से गांव की मीनाक्षी

Meenakshi Pharakte - यह केवल एक महिला की सफलता की कहानी नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास, संघर्ष और संकल्प की भी जीवंत मिसाल है। गुना जिले के बमोरी ब्लॉक की मीनाक्षी फराक्टे आज महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। राजमाता स्व-सहायता समूह की सदस्य और शिवाजी राज सीएलएफ से जुड़ा उनका सफर बहुत कठिन रहा। शुरुआत में महज 5 हजार रुपए प्रति माह की आय हुई लेकिन मीनाक्षी पीछे नहीं हटीं। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और अब उनकी यूनिट लाखों का सामान बेच रही है। स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद जब उन्हें दिल्ली में आयोजित एआई समिट में बुलाया गया तो वे हवाई जहाज़ में बैठकर गईं। यह अवसर प्राप्त करने वाली वह गांव की पहली बहू हैं।