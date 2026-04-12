12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

महज 5 हजार महीने की थी कमाई, अब हवाई जहाज़ में उड़ रहीं गुना के छोटे से गांव की मीनाक्षी

Meenakshi Pharakte - हौसलों की उड़ान: महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं गुना की मीनाक्षी फराक्टे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 12, 2026

Meenakshi Pharakte from Guna takes to the skies

Meenakshi Pharakte from Guna takes to the skies

Meenakshi Pharakte - यह केवल एक महिला की सफलता की कहानी नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास, संघर्ष और संकल्प की भी जीवंत मिसाल है। गुना जिले के बमोरी ब्लॉक की मीनाक्षी फराक्टे आज महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। राजमाता स्व-सहायता समूह की सदस्य और शिवाजी राज सीएलएफ से जुड़ा उनका सफर बहुत कठिन रहा। शुरुआत में महज 5 हजार रुपए प्रति माह की आय हुई लेकिन मीनाक्षी पीछे नहीं हटीं। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और अब उनकी यूनिट लाखों का सामान बेच रही है। स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद जब उन्हें दिल्ली में आयोजित एआई समिट में बुलाया गया तो वे हवाई जहाज़ में बैठकर गईं। यह अवसर प्राप्त करने वाली वह गांव की पहली बहू हैं।

मीनाक्षी फराक्टे उन्नत आजीविका प्रोसेसिंग केंद्र की सेंटर इंचार्ज हैं। उनके प्रोसेसिंग केंद्र में किसान दीदियों से कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर उसे प्रोसेस कर बाजार तक पहुंचाया जाता है। मीनाक्षी बताती हैं कि उनके साथ जुड़ी समूह की महिलाएं अलग-अलग माध्यमों से कभी घर-घर जाकर, कभी दुकानों पर तो कभी आंगनवाड़ी और स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के जरिए बिक्री करती हैं।

हालांकि यह राह आसान नहीं थी। जब मीनाक्षी और उनकी साथी महिलाएं पहली बार दुकानों पर अपने उत्पाद बेचने गईं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं था कि महिलाएं भी सफल मार्केटिंग कर सकती हैं। दुकानदार अक्सर सवाल करते—“क्या आप लोग समय पर सामान पहुंचा पाएंगी? क्या इतनी जिम्मेदारी निभा पाएंगी? महिला होने से उन पर संदेह भी किया जाता था। एक ही दुकान पर कई बार जाना पड़ता, बार-बार समझाना पड़ता, भरोसा दिलाना पड़ता कि वे भी गुणवत्तापूर्ण सामान समय पर दे सकती हैं।

यूनिट ने 70 लाख रुपए के सामान बेचे जिसमें अकेले मीनाक्षी ने ही 30 लाख रुपए तक की बिक्री की

कारोबार में हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं, लेकिन मीनाक्षी और उनकी समूह की दीदियों ने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार हर दुकान, हर घर तक पहुंचीं और अपने काम से लोगों का भरोसा जीता। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। पिछले दो वर्षों में मीनाक्षी की यूनिट ने खासी बिक्री की। यूनिट ने 70 लाख रुपए के सामान बेचे जिसमें अकेले मीनाक्षी ने ही 25 से 30 लाख रुपए तक की बिक्री की है। आय पहले महज 5 हजार रुपए मासिक थी। इसमें धीरे धीरे बढ़ोत्तरी हुई। कमाई अब 25 हजार रुपए प्रतिमाह हो गई है।

दिल्ली में आयोजित एआई समिट में शामिल होने के लिए वे फ्लाइट से गई

मीनाक्षी की उपलब्धियां यहीं नहीं रुकीं। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में शामिल होने के लिए वे फ्लाइट से गई थीं। मीनाक्षी की यह पहली हवाई यात्रा थी। वे गर्व से यह बात बताती हैं। मीनाक्षी कहती हैं कि वे अपने गांव की पहली बहू हैं जिसने हवाई जहाज में सफर किया। उनका मानना है कि मार्केटिंग उतनी कठिन नहीं है, जितनी हम सोचते हैं। बस पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक डर बना रहेगा लेकिन एक बार शुरुआत कर दी, तो हम सब कुछ कर सकते हैं।

अपनी उपलब्धियों के लिए मीनाक्षी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी पूरा श्रेय देती हैं और उनके प्रति आभार जताती हैं। वे कहती हैं कि आज उन्हें जो मंच मिला है, वह इसी समर्थन का परिणाम है। उनकी कहानी बताती है कि यदि हौसले बुलंद हों तो गांव की आम महिलाएं भी आसमान छू सकती हैं।

ये भी पढ़ें

कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रही मध्यप्रदेश सरकार, आदेश पर अमल नहीं होने से भड़का हाईकोर्ट
जबलपुर
MP High Court Expresses Outrage Over Failure to Grant Higher Pay Scales to Employees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 11:01 am

Published on:

12 Apr 2026 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / महज 5 हजार महीने की थी कमाई, अब हवाई जहाज़ में उड़ रहीं गुना के छोटे से गांव की मीनाक्षी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ब्रेस्ट-लिवर कैंसर’ मरीजों को बड़ी राहत, नैनो टेक्नोलॉजी से होगा सफल इलाज

AIIMS Research
भोपाल

MP News: 135 अवैध कॉलोनियां चिन्हित, अब डायवर्जन कर कॉलोनी बनाना होगा बंद

Illegal Colonies
भोपाल

MP News- सीएस बनते ही वन भूमि से हटी पूर्व IAS राणा के पति की जमीन, पावरफुल को राहत, आमजन परेशान

Relief from Forest Department for Husband of Former CS (IAS) Veera Rana
भोपाल

कांग्रेस की महिला पार्षदों ने बेशर्मी की हद कर दी, सीएम मोहन यादव का गंभीर आरोप

CM Mohan Yadav Levels Serious Allegations Against Congress Women Councilors
भोपाल

भोपाल के वन विहार में जल्द शुरू होगी नाइट सफारी, रात में घने जंगल में 13 किमी घूम सकेंगे पर्यटक

Night Safari to Begin Soon at Bhopal's Van Vihar
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.