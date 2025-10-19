Patrika LogoSwitch to English

उत्तराखंड में लापता हुए एमपी के इंजीनियर, ड्रोन से सर्चिंग में भी नहीं मिले

MP News- एमपी के एक युवा इंजीनियर उत्तराखंड में लापता हो गए हैं। उनकी तलाश 4 दिनों से चल रही है लेकिन कोई अता पता नहीं लग सका है।

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 19, 2025

MP News- एमपी के एक युवा इंजीनियर उत्तराखंड में लापता हो गए हैं। उनकी तलाश 4 दिनों से चल रही है लेकिन कोई अता पता नहीं लग सका है। प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत सोनी अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश गए थे। वहां 16 अक्टूबर की रात वे लापता हो गए। दोस्तों के मुताबिक वे एक निर्माणाधीन पुल पर थे तभी मोबाइल पर बात करते करते नीचे गंगा में गिर गए। हेमंत सोनी की तलाश के लिए हर कवायद की जा रही है। यहां तक कि ड्रोन से भी सर्चिंग की गई लेकिन वे नहीं मिले। अब परिवार ने सीएम डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाई है।

इंजीनियर हेमंत सोनी, अपने दोस्त अक्षय सेठ के साथ 14 अक्टूबर को पृथ्वीपुर से रवाना होकर 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। यहां से चचेरे भाई अमित सोनी भी उनके साथ हरिद्वार पहुंचे। बाद में तीनों 16 अक्टूबर को ऋषिकेश पहुंच गए। यहां रात करीब 9 बजे लक्ष्मण झूला के पास बजरंग पुल पर से नीचे गंगा नदी में गिर गए।

चचेरे भाई अमित सोनी के अनुसार इंजीनियर हेमंत सोनी को अचानक एक फोन आया। वे मोबाइल पर बात करते हुए आगे बढ़ गए और निर्माणाधीन पुल से नीचे गिर गए। भाई और दोस्त ने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

गंगा का बहाव बहुत तेज होने से सर्चिंग में दिक्कत

दूसरे दिन सुबह SDERF के गोताखोरों ने हेमंत सोनी की तलाश की। बाद में ड्रोन से भी कई किलोमीटर तक उनकी सर्चिंग की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब हेमंत सोनी के चाचा भरत सोनी ने सीएम मोहन यादव से मदद मांगी है। इसके लिए बाकायदा वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि गंगा का बहाव बहुत तेज होने से सर्चिंग में दिक्कत आ रही है।

