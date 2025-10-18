Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी में किसानों से वापस मांग रहे मुआवजा राशि, नहीं देने पर कुर्की की धमकी, खाते फ्रीज किए

Kisan- मध्यप्रदेश में किसानों के साथ गफलत लगातार जारी है। यहां आपदा में फसल खराब हुई तो सरकार ने किसानों को उनके नुकसान की प्रतिपूर्ति करते हुए आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दे दिया।

2 min read

मंदसौर

image

deepak deewan

Oct 18, 2025

Farmers in MP threatened with attachment for not returning compensation money

Farmers in MP threatened with attachment for not returning compensation money

Kisan- मध्यप्रदेश में किसानों के साथ गफलत लगातार जारी है। यहां आपदा में फसल खराब हुई तो सरकार ने किसानों को उनके नुकसान की प्रतिपूर्ति करते हुए आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दे दिया। अब उनसे पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुआवजा राशि नहीं देने पर किसानों को कुर्की की धमकी दी जा रही है। फसल मुआवजा राशि के नाम पर किसानों से ये धोखाबड़ी प्रदेश के मंदसौर में की जा रही है। यहां करीब 100 किसानों को फसलों की मुआवजा राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि रोग, कीट आदि के कारण खराब हुई फसल की मुआवजा राशि त्रुटिवश आपके खातों में डाल दी गई है। इसे तुरंत लौटाएं अन्यथा कुर्की की जाएगी। नोटिस के साथ ही कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं जिससे किसान परेशान हो उठे हैं।

मंदसौर की सुवासरा तहसील के टोकड़ी गांव के किसानों के साथ यह वाकया हुआ है। किसानों से मुआवजा राशि तुरंत वापस करने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि तकनीकी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। जिन किसानों को ज्यादा राशि दी जानी थी उन्हें कम पैसे दिए गए और जिन्हें कम मुआवजा मिलना था उन्हें ज्यादा पैसे डाल दिए गए।

किसानों को तहसीलदार कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है जिसमें 3 दिन में मुआवजा राशि लौटाने की बात कही गई है। मुआवजा नहीं लौटाने पर कुर्की करने की भी चेतावनी दी गई है। कई किसानों के खातों को फ्रीज भी कर दिया गया है जिससे उनका लेन – देन ठप हो गया है।

किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के बाद नाममात्र का मुआवजा दिया गया और अब उसे भी वापस मांगा जा रहा है। बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाने से किसान ज्यादा परेशान हैं। वे पर्व पर अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे हैं। फ्रीज बैंक खातों को फिर से शुरू कराने के लिए कई किसान बाजार से कर्ज ले रहे हैं।

जिन किसानों को ज्यादा मुआवजा दे दिया उनसे वापस ले रहे राशि

इधर प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों को ज्यादा मुआवजा दे दिया गया है उनसे राशि वापस ली जा रही है। यह पैसा उन किसानों के खातों में डाला जाएगा जिन्हें कम मुआवजा मिला है। बताया जा रहा है कि एक दो व्यापारियों के खातों में भी गल्ती से मुआवजा का पैसा डाल दिया गया है।

सुवासरा तहसीलदार रामलाल मुनिया के मुताबिक त्रुटि पकड़ में आने के बाद करीब ढाई दर्जन किसानों को नोटिस दिए गए हैं। कुर्की नहीं की जाएगी, इसका जिक्र सिर्फ चेतावनी के रूप में किया गया है।

ये भी पढ़ें

गेहूं का बोरा कंधों पर उठाकर कृषि मंत्री शिवराजसिंह के बंगले पर पहुंच गए जीतू पटवारी
भोपाल
Jitu Patwari reached Shivraj Singh's bungalow carrying sacks of wheat on his shoulders

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 06:17 pm

Published on:

18 Oct 2025 06:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी में किसानों से वापस मांग रहे मुआवजा राशि, नहीं देने पर कुर्की की धमकी, खाते फ्रीज किए

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बिना नींव खड़ा है 1252 साल पुराना कुबेर मंदिर, 90 डिग्री तक है झुका

Dhanteras 2025 Kubera temple in Mandsaur
मंदसौर

मंदसौर में टीआई-एसआई के साथ थाने के दो आरक्षक भी सस्पेंड, जल्द सामने आएगा सच

mandsaur
मंदसौर

14 महीने में तैयार होगा सिंहस्थ पथ, पशुपतिनाथ मंदिर तक होगी सीधी कनेक्टिविटी

Simhastha Path pashupatinath temple fourlane construction mp news
मंदसौर

कॉलेज में कपड़े बदल रही थीं छात्राएं, रोशनदान से वीडियो बनाने लगे ABVP के नेता, देखें CCTV

mandsaur news
मंदसौर

बन गया नया मास्टर प्लान….एमपी के इस शहर की बदल जाएगी सूरत, नोटिफिकेशन जारी

mandsaur master plan approved notification issued mp news
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.