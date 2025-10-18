एमपी में किसानों से वापस मांग रहे मुआवजा राशि, नहीं देने पर कुर्की की धमकी, खाते फ्रीज किए

Kisan- मध्यप्रदेश में किसानों के साथ गफलत लगातार जारी है। यहां आपदा में फसल खराब हुई तो सरकार ने किसानों को उनके नुकसान की प्रतिपूर्ति करते हुए आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दे दिया। अब उनसे पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुआवजा राशि नहीं देने पर किसानों को कुर्की की धमकी दी जा रही है। फसल मुआवजा राशि के नाम पर किसानों से ये धोखाबड़ी प्रदेश के मंदसौर में की जा रही है। यहां करीब 100 किसानों को फसलों की मुआवजा राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि रोग, कीट आदि के कारण खराब हुई फसल की मुआवजा राशि त्रुटिवश आपके खातों में डाल दी गई है। इसे तुरंत लौटाएं अन्यथा कुर्की की जाएगी। नोटिस के साथ ही कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं जिससे किसान परेशान हो उठे हैं।