गेहूं का बोरा कंधों पर उठाकर कृषि मंत्री शिवराजसिंह के बंगले पर पहुंच गए जीतू पटवारी

MP Congress- एमपी में किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस मुखर हो उठी है। कांग्रेस भावांतर योजना का विरोध कर रही है और किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रही है। इस मांग के सम​र्थन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे। कांग्रेस और किसानों का बिना किसी सूचना के किए जा रहे प्रदर्शन को देखकर पुलिस हड़बड़ा गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी अपने कंधों पर गेहूं का बोरा लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को रोका गया। इसी बीच बोरा फट गया ​और गेहूं रोड पर बिखर गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और किसानों ने सड़क पर फैले गेहूं के आसपास बैठकर प्रदर्शन शुरु कर दिया। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बाहर आए और जीतू पटवारी सहित कुछ नेताओं, किसानों को बंगले के अंदर ले गए। उनसे बातचीत जारी है।