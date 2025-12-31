एमपी में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी, नगर परिषद में लहराया परचम

31 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी, नगर परिषद में लहराया परचम

Semaria Nagar Parishad - सेमरिया नगर परिषद उपचुनाव में कांग्रेस की पदमा कुशवाहा जीतीं

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 31, 2025

Congress achieves major success in Semaria Nagar Parishad by-election in MP

Congress achieves major success in Semaria Nagar Parishad by-election in MP

Semaria Nagar Parishad- मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। रीवा के नगर परिषद सेमरिया के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इधर पार्षद पदों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी का वर्चस्व कायम दिख रहा है। पार्षद के 7 पदों में से बीजेपी 4 पर जीती है जबकि कांग्रेस 2 पर और निर्दलीय को एक वार्ड में जीत मिली हैं। नगर निकायों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। बुधवार को सुबह मतगणना शुरु हुई। सेमरिया में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में कांग्रेस की पदमा रोहिणी कुशवाहा विजयी रहीं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नागरिक अब बीजेपी के कुशासन से तंग आ चुके हैं।

नगर निकायों में हुए उपचुनावों के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए। सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की पदमा रोहिणी कुशवाहा ने बीजेपी की आराधना विश्वकर्मा को हराया। उन्हें 4391 वोट मिले जबकि बीजेपी केंडिडेट को 3648 वोट प्राप्त हुए।

प्रदेशभर में 7 वार्डों में पार्षद पदों के लिए भी उपचुनाव हुए। इनमें से 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस जीती जबकि एक वार्ड में निर्दलीय ने कब्जा जमाया।

सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल करने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पदमा कुशवाहा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अत्याचार, अन्याय और जनविरोधी नीतियों से प्रदेश की जनता त्रस्त है और इसका असर चुनावी परिणामों में साफ दिखाई दे रहा है।

पंचायत उपचुनाव का परिणाम 5 को

नगर निकाय के ​साथ पंचायतों में सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए भी उपचुनाव हुए थे। नगरीय निकायों में 67.28 प्रतिशत और पंचायतों में 65.37 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। पंचायत उपचुनावों की मतगणना
विकासखंड मुख्यालय पर 2 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के परिणामों की घोषणा इसी दिन कर दी जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों और पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी को की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 03:49 pm

Published on:

31 Dec 2025 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी, नगर परिषद में लहराया परचम

