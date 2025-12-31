एमपी में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी, नगर परिषद में लहराया परचम

Congress achieves major success in Semaria Nagar Parishad by-election in MP
Semaria Nagar Parishad- मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। रीवा के नगर परिषद सेमरिया के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इधर पार्षद पदों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी का वर्चस्व कायम दिख रहा है। पार्षद के 7 पदों में से बीजेपी 4 पर जीती है जबकि कांग्रेस 2 पर और निर्दलीय को एक वार्ड में जीत मिली हैं। नगर निकायों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। बुधवार को सुबह मतगणना शुरु हुई। सेमरिया में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में कांग्रेस की पदमा रोहिणी कुशवाहा विजयी रहीं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नागरिक अब बीजेपी के कुशासन से तंग आ चुके हैं।
नगर निकायों में हुए उपचुनावों के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए। सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की पदमा रोहिणी कुशवाहा ने बीजेपी की आराधना विश्वकर्मा को हराया। उन्हें 4391 वोट मिले जबकि बीजेपी केंडिडेट को 3648 वोट प्राप्त हुए।
प्रदेशभर में 7 वार्डों में पार्षद पदों के लिए भी उपचुनाव हुए। इनमें से 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस जीती जबकि एक वार्ड में निर्दलीय ने कब्जा जमाया।
सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल करने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पदमा कुशवाहा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अत्याचार, अन्याय और जनविरोधी नीतियों से प्रदेश की जनता त्रस्त है और इसका असर चुनावी परिणामों में साफ दिखाई दे रहा है।
नगर निकाय के साथ पंचायतों में सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए भी उपचुनाव हुए थे। नगरीय निकायों में 67.28 प्रतिशत और पंचायतों में 65.37 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। पंचायत उपचुनावों की मतगणना
विकासखंड मुख्यालय पर 2 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के परिणामों की घोषणा इसी दिन कर दी जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों और पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी को की जाएगी।
