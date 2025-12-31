एमपी में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी, नगर परिषद में लहराया परचम

Semaria Nagar Parishad- मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। रीवा के नगर परिषद सेमरिया के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इधर पार्षद पदों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी का वर्चस्व कायम दिख रहा है। पार्षद के 7 पदों में से बीजेपी 4 पर जीती है जबकि कांग्रेस 2 पर और निर्दलीय को एक वार्ड में जीत मिली हैं। नगर निकायों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। बुधवार को सुबह मतगणना शुरु हुई। सेमरिया में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में कांग्रेस की पदमा रोहिणी कुशवाहा विजयी रहीं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नागरिक अब बीजेपी के कुशासन से तंग आ चुके हैं।