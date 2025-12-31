लाड़ली बहना योजना के बाद, ‘लाड़ला भांजा योजना’ ला रहे शिवराज! CM की जमकर की तारीफ

Ladla Bhanja Yojana Shivraj Singh Chouhan Statement(photo:fb)
Ladla Bhanja Yojana: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर वादा कर लिया है कि वह लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर लाड़ला भांजा योजना लेकर आएंगे। रायसेन में एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए शिवराज ने ये बयान दिया। जिसके बाद राजीतिक गलियारों में हलचल मच गई।
बता दें कि लाड़ली बहना योजना का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही लाए थे, जो पार्टी के लिए बड़ी गेम चेंजर योजना साबित हुई। वहीं देशभर में ये पहली ऐसी योजना है, जिसे अन्य राज्य भी प्रभावित हुए। कई राज्यों ने एमपी के इस प्रयोग को अपनाया भी। देशभर के लिए प्रेरणा बनी इस योजना के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बयान दिया और चर्चा में आ गए।
दरसल कॉलेज स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज ने बयान दिया कि यहां 'भांजे-भांजियां दोनों बैठे हैं। भांजे कह रहे थे- मामा, लाड़ला भांजा योजना बना दो।' शिवराज ने आगे कहा कि मैं लाड़ला भांजा योजना को लेकर दोनों सरकारों से बात करुंगा।'
उनके इस बयान को लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। वहीं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लग गई। लोगों ने कहा कि पहले जो लाड़ली बहनें अब तक लाड़ली बहना योजना से नहीं जुड़ सकी हैं, उनके नाम जोड़ लीजिए। तो किसी ने लिखा लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर तीन हजार रुपए कर दीजिए।
दौरान शिवराज सिंह चौहान नेमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मोहन यादव बेहद तेज गति से काम कर रहे हैं। शिवराज ने कहा, 'उनमें मुझसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा है। उनकी ऊर्जा और बढ़े।' यही नहीं उन्होंने मोहन यादव के लिए ये भी कहा कि 'वे प्रदेश की बेहतर सेवा करते रहें।'
बता दें कि इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही हल्के-फुल्के अंदाज में लाड़ला भांजा योजना का जिक्र किया था। जिसे सुनते ही वहां उपस्थित स्टूडेंट्स और अन्य दर्शक ठहाके लगाते हुए हंसने लगे। कुल मिलाकर, शिवराज सिंह चौहान का यह बयान भले ही मजाक के तौर पर आया हो, लेकिन इसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे सुर्खियों में रहने का मौका कभी कभी नहीं छोड़ते।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग