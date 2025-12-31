लाड़ली बहना योजना के बाद, ‘लाड़ला भांजा योजना’ ला रहे शिवराज! CM की जमकर की तारीफ

बता दें कि लाड़ली बहना योजना का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही लाए थे, जो पार्टी के लिए बड़ी गेम चेंजर योजना साबित हुई। वहीं देशभर में ये पहली ऐसी योजना है, जिसे अन्य राज्य भी प्रभावित हुए। कई राज्यों ने एमपी के इस प्रयोग को अपनाया भी। देशभर के लिए प्रेरणा बनी इस योजना के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बयान दिया और चर्चा में आ गए।