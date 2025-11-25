मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज (Photo Source- Patrika)
Mohan Cabinet : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बैठक दोपहर 12:20 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा।
बैठक के एजेंडे में सबसे बड़ी चर्चा नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव को प्रत्यक्ष बनाने संबंधी संशोधन विधेयक की है। इसके पास होने के बाद अब इन निकायों के अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी, न कि पार्षद। इसके अलावा फायर सेफ्टी एक्ट में संशोधन सहित कई अन्य विधेयकों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, जो आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे।
कैबिनेट में एक भावुक प्रस्ताव भी आएगा। बालाघाट में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा के छोटे भाई को नियम शिथिल कर सीधे सब-इंस्पेक्टर बनाने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी आज चर्चा होगी और निर्णय हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग