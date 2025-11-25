Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet : मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12.20 बजे होने जा रही है। बैठक में फायर सेफ्टी एक्ट समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 25, 2025

Mohan Cabinet

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज (Photo Source- Patrika)

Mohan Cabinet : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बैठक दोपहर 12:20 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा।

बैठक के एजेंडे में सबसे बड़ी चर्चा नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव को प्रत्यक्ष बनाने संबंधी संशोधन विधेयक की है। इसके पास होने के बाद अब इन निकायों के अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी, न कि पार्षद। इसके अलावा फायर सेफ्टी एक्ट में संशोधन सहित कई अन्य विधेयकों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, जो आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे।

भावुक प्रस्ताव भी रखा जाएगा!

कैबिनेट में एक भावुक प्रस्ताव भी आएगा। बालाघाट में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा के छोटे भाई को नियम शिथिल कर सीधे सब-इंस्पेक्टर बनाने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी आज चर्चा होगी और निर्णय हो सकते हैं।

Updated on:

25 Nov 2025 11:10 am

Published on:

25 Nov 2025 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

