मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बैठक दोपहर 12:20 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा।