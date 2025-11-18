दिसंबर में पूरे होंगे सरकार के दो साल, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, होंगे सामूहिक भूमिपूजन

MP News: प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 और रीजनल समिट में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 8.57 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम धरातल पर शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग को प्राप्त 12.70 लाख करोड़ रुपए के 889 प्रस्तावों में से 397 पर भूमि आवंटन और लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अन्य विभागों में निवेश प्रस्तावों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में सामने आई।