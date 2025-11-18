दिसंबर में पूरे होंगे सरकार के दो साल, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, होंगे सामूहिक भूमिपूजन

MP NewsMohan government will complete two years in December (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)
MP News: प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 और रीजनल समिट में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 8.57 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम धरातल पर शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग को प्राप्त 12.70 लाख करोड़ रुपए के 889 प्रस्तावों में से 397 पर भूमि आवंटन और लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अन्य विभागों में निवेश प्रस्तावों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में सामने आई।
सीएम डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि सभी महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समय-सीमा तय कर प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाए। सीएम ने कहा, दिसंबर में सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने से पहले नवंबर अंत तक औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन कराएं। सरकार की योजनाओं से अब तक 7.85 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
उद्योग विभाग ने बताया कि 5.13 लाख करोड़ रुपए के 190 प्रस्तावों में साइट विजिट पूरी हो चुकी है, जबकि 2.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। लगभग 2 लाख करोड़ की इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन होगा। सीएम ने बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए हैदराबाद में होने वाले आगामी इंटरैक्टिव सेशन में संबंधित कंपनियों को आमंत्रित करने पर जोर दिया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग