भोपाल

एमपी में नए मुख्यमंत्री की मांग, डिप्टी सीएम की किरकिरी, BJP में गुटबाजी की खुली पोल

MP BJP News: भाजपा के नेताओं के बीच गुटबाजी बढ़ती जा रही है। इस गुटबाजी का हिस्सा डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक है। इसकी बानगी हाल ही के दिनों में तब खुलकर सामने आ गई, जब प्रदेश में नए सीएम की मांग की गई।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 21, 2025

MP BJP News
MP BJP News भाजपा में गुटबाजी की खुली पोल (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP BJP: पीएम से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश भाजपा के सांसद-विधायकों को पचमढ़ी में अनुशासन और एकता के पाठ पढ़ाऐ। इसके बावजूद एमपी में भाजपा के नेताओं के बीच गुटबाजी बढ़ती जा रही है। इस गुटबाजी का हिस्सा डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक है। इसकी बानगी हाल ही के दिनों में तब खुलकर सामने आ गई, जब मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने के बैनर लगे। तो रीवा में सीएम के स्वागत में लगे पोस्टरों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की फोटो गायब हो गई। इन मामलों से समझिए भाजपा में गुटबाजी…।

मुरैनाः ज्योतिरादित्य को सीएम बनाने की मांग

ज्योतिरादित्य को सीएम बनाने की मांग

BJP: हो गई कार्यकारिणी की घोषणा, इन 19 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
दतिया
MP BJP News in hindi

ग्वालियर चंबल में भी इन दिनों सियासी पोस्टरबाजी को लेकर सुर्खियों में है। बीते दिनों मुरैना में केंद्रीय मंत्री सिंघिया लंबे समय के बाद दौरे पर पहुंचे। तब वहां एक पोस्टर सुर्खियां पर रहा। इसमें सिंधिया को सीएम बनाने की मांग हो रही थी। जो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुआ। बुधवार को वायरल हुए पोस्टर में लिखा था कि सिंधिया को सीएम बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। इस पोस्टर के चर्चे पार्टी मुख्यालय तक हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी के अन्य प्रतिस्पर्धी नेताओं ने इसकी शिकायत भी की है।

रीवाः पोस्टर से गायब डिप्टी सीएम की तस्वीर

रीवा में पूर्व विस अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में पोते व त्योंथर से विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने शुक्रवार को कार्यक्रम किया। इसमें सीएम ने शिरकत की। सीएम के स्वागत में सिद्धार्थ समर्थकों ने शहर को पोस्टरों से पाट दिया। लेकिन इसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को जगह नहीं दी। नाराज शुक्ला कार्यक्रम में ही नहीं पहुंचे।

देवासः विधायक का पोस्टर उतारने पर विवाद

देवास में पोस्टर लगाने नहीं बल्कि उतारने को लेकर विवाद हो गया। नवरात्रि पर्व से पहले भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के पोस्टर शहर में लगे। लेकिन नगर निगम ने होर्डिंग्स व पोस्टर उतार दिए। विधायक पुत्र विक्रम राव समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए। उन्होंने निगम कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोला। इतना ही धमकी तक दे डाली।

12 अरब 39 करोड़ की संपत्ति… देवास राजघराने की कलह पहुंची हाईकोर्ट, ये है मामला
इंदौर
Dewas royal family property dispute now reaches High Court

Published on:

21 Sept 2025 10:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नए मुख्यमंत्री की मांग, डिप्टी सीएम की किरकिरी, BJP में गुटबाजी की खुली पोल

