12 अरब 39 करोड़ की संपत्ति… देवास राजघराने की कलह पहुंची हाईकोर्ट, ये है मामला

11 जनवरी को जिला जज अजय प्रकाश मिश्र ने अंतरिम आदेश जारी कर राजपरिवार की संपत्ति बेचने लीज समेत अन्य तरह के व्यवहार पर फैसला होने तक रोक लगा दी। इस आदेश को विधायक गायत्री राजे, महाराजा तुकोजीराव पवार धार्मिक-पारमार्थिक ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शैलजा राजे ने भी वरिष्ठ अभिभाषक रवींद्रसिंह छाबड़ा और अभिभाषक मुदित माहेश्वरी की ओर से हाईकोर्ट में अपील लगाई है। इसमे पुणे स्थित देवास महाराज की संपत्ति पर निर्माण रोकने की गुजारिश की है। जस्टिस पवन द्विवेदी की पीठ में इसे एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया है।