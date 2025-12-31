इंदौर में बड़ी त्रासदी, 10 की मौत, 150 लोग जिंदगी के लिए कर रहे संघर्ष, सीएम पहुंचे अस्पताल

Indore- मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा व्यवसायिक शहर इंदौर इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। यहां के भागीरथपुरा में खराब पानी पीने के कारण एक के बाद एक कई मौतें हो रहीं हैं। अब तक 10 लोग दम तोड़ चुके हैं जबकि 150 से ज्यादा प्रभावित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मामले की गंभीरता समझते हुए सीएम मोहन यादव खुद हालात का जायजा लेने इंदौर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल जाकर प्रभावितों का हालचाल भी जाना। सीएम मोहन यादव ने प्रेस कान्फ्रेंस में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। इधर इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।