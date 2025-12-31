दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी, बोले- ‘बीजेपी के मुफ्त इलाज की असलियत’

Indore Contaminated Water Case: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोग मौत की नींद सो गए, वहीं कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो अस्पताल पहुंचे और इलाज के बाद सुरक्षित घर लौटे हैं। इस बीच एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। यही नहीं उन्होंने मुफ्त इलाज को लेकर की जा रही बीजेपी की घोषणाओं की शिकायत मिलने पर इलाज के बाद घर लौटने वाले परिजनों से भी बात की। इस संदर्भ की एक पोस्ट भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि दूषित पानी के कारण बीमार हुए लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल अलग है।