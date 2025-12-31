31 दिसंबर 2025,

इंदौर

एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ये कैसी भाषा, 10 लोगों की मौत के सवाल पर कहे अभद्र शब्द

mp news: भागीरथपुरा वाली घटना पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मीडिया के सवाल पूछने पर अभद्र शब्द बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मीडियाकर्मी से हुई बहसबाजी ।

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Dec 31, 2025

kailash

kailash vijayvargiya indore remarks media video viral (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत ने एक तरफ जहां पूरे प्रदेश के झकझोर कर रख दिया है वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री इस मामले पर मीडिया के सवाल पर इस कदर भड़क गए कि अभद्र शब्द तक कह डाले। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मीडियाकर्मी को अभद्र शब्द कहते वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है और मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

देखें वीडियो-

कैलाश विजयवर्गीय ने कहे अभद्र शब्द

इंदौर के भागीरथपुरा वाली घटना पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जब मीडियाकर्मी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपना आपा खो बैठे और अभद्र शब्द बोल गए। मीडियाकर्मी के सवाल पूछते ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छोड़ो यार तुम फोकट की बात मत पूछो, जिस पर रिपोर्टर ने फोकट की बात पर आपत्ति जताई जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभद्र शब्द कह दिया। इसके बाद रिपोर्टर ने मंत्री विजयवर्गीय के शब्द पर आपत्ति जताई जिसके कारण माहौल गर्मा गया। वीडियो में रिपोर्टर ये भी कह रहा है कि आप इतने सीनियर मंत्री हैं और आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

मीडियाकर्मी के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अभद्र शब्द बोले जाने की इस मामले को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो शेयर किया गया है और इसके कैप्शन में लिखा है- पहले जिम्मेदारी नहीं निभाई, मीडिया ने सवाल किया तो जवाब में गाली दे दी! #इंदौर ऐसे गालीबाज नेताओं के कारण शर्मसार है! वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने बुधवार को इंदौर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लोगों से बात कर उनका हाल भी जाना।

Updated on:

31 Dec 2025 10:44 pm

Published on:

31 Dec 2025 10:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ये कैसी भाषा, 10 लोगों की मौत के सवाल पर कहे अभद्र शब्द

