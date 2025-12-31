एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ये कैसी भाषा, 10 लोगों की मौत के सवाल पर कहे अभद्र शब्द

इंदौर के भागीरथपुरा वाली घटना पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जब मीडियाकर्मी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपना आपा खो बैठे और अभद्र शब्द बोल गए। मीडियाकर्मी के सवाल पूछते ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छोड़ो यार तुम फोकट की बात मत पूछो, जिस पर रिपोर्टर ने फोकट की बात पर आपत्ति जताई जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभद्र शब्द कह दिया। इसके बाद रिपोर्टर ने मंत्री विजयवर्गीय के शब्द पर आपत्ति जताई जिसके कारण माहौल गर्मा गया। वीडियो में रिपोर्टर ये भी कह रहा है कि आप इतने सीनियर मंत्री हैं और आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।