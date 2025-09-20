22 सितंबर के बाद मिलेगा नोटिस, टूटेंगे कई निर्माण

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील कुणाल ठाकरे ने अपनी दलीलें विस्तार से रखीं। लंबी बहस के बाद उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 129(5) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास जाने की स्वतंत्रता दी जाए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को उनके अनुरोध के अनुसार संबंधित अधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता होगी। इस मामले में सरकार की ओर से वकील आलोक अग्निहोत्री उपस्थित थे।