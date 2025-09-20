Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

22 सितंबर के बाद मिलेगा नोटिस, टूटेंगे कई निर्माण

MP News: शहर के कोकता में सरकारी जमीन पर हुए निर्माणों को लेकर राहत की याचिका हाइकोर्ट ने रद्द कर दी। 22 सितंबर के बाद तहसीलदार के माध्यम से कार्रवाई के नोटिस जारी होंगे।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 20, 2025

MP News bulldozer action houses shops will be demolishe
MP News bulldozer action (Photo: Patrika)

MP News: भोपाल के कोकता में सरकारी जमीन पर हुए निर्माणों को लेकर राहत की याचिका हाइकोर्ट ने रद्द कर दी। याचिकाकर्ताओं को नामांतरण के लिए राजस्व अधिकारी के पास जाने की छूट दी गई। कोकता पशुपालन विभाग को आवंटित जमीन पर निर्माण करने वालें ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ राहत के लिए हाइकोर्ट का रूख किया था। यहां याचिका शुभम कुमार राय और अन्य लोगों ने दायर की थी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकारा

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील कुणाल ठाकरे ने अपनी दलीलें विस्तार से रखीं। लंबी बहस के बाद उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 129(5) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास जाने की स्वतंत्रता दी जाए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को उनके अनुरोध के अनुसार संबंधित अधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता होगी। इस मामले में सरकार की ओर से वकील आलोक अग्निहोत्री उपस्थित थे।

एसडीएम के यहां होगी अपील, आदेश के बाद कार्रवाई

मामले में एसडीएम के पास अपील की जाएगी। प्रशासन ने ही कोकता पशुपालन विभाग की जमीन पर सीमांकन कर नोटिस जारी किए थे। अपने ही जारी नोटिस के खिलाफ यहां से कोई निर्णय मुश्किल है। ऐसे में 22 सितंबर के बाद तहसीलदार के माध्यम से कार्रवाई के नोटिस(Demolished) जारी हो सकते हैं।

ऐसे समझें कोकता में पशुपालन विभाग की जमीन पर कब्जा

  • 10 हजार वर्गफीट में एचपी का पेट्रोल पंप है। ये अवध नारायण मालवीय के नाम सेठी पेट्रोल पंप है।
  • अवधि रियल एस्टेट बिल्डर्स के पार्टनर विजीत पाटनी व निशंक जैन है। इनके नाम 0.0371 हेक्टेयर रोड बनाकर कब्जा किया।
  • कस्तूरी कोर्टयार्ड नाम से देवेंद्र लोधी को नोटिस दिया। इसमें रोड व मुख्य गेट बनाकर कब्जा किया।
  • डायमंड सिटी व फार्म हाउस में उषा सिन्हा ने रोड बनाई।
  • इसमें शकील अहमद, शाहिद अहमद, शहरयाद अहमद, शावेज अहमद, सोहेल अहमद, शावर अहमद, शारिक अहमद, तारिक अहमद, शफीक अहमद के नाम पर कब्जा।
  • अनुज साहू ने राजधानी परिसर कॉलोनाइजर के तौर पर रोड बनाकर कब्जा किया।
  • शार्मिला ठाकरे ने यहां 1500 वर्गफीट में होटल रिसोर्ट बना रखा।
  • रामकृष्ण खांडवे ने 600 वर्गफीट में हॉस्टल बना रखा।
  • अमिताभ वर्मा व आशु वर्मा के नाम 2240 वर्गफीट में बीपीएस स्कूल बनाया हुआ हैं।
  • रिजवान मोहम्मद ने 0.0191 हेक्टेयर में मकान व फार्म हाउस बनाया है।
  • अजय गुप्ता ने 0.1500 हेक्टेयर में मकान व फार्म हाउस बना है।

Updated on:

20 Sept 2025 09:26 am

Published on:

20 Sept 2025 09:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 22 सितंबर के बाद मिलेगा नोटिस, टूटेंगे कई निर्माण

