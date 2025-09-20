पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा फैसला, शिक्षा निधि में 50% की वृद्धि, निधन पर मिलेगी 5 लाख की मदद

MP News: मध्यप्रदेश पुलिसकर्मियों(MP Police) के हित में 6 साल बाद कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्यस्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में स्पेशल डीजी अनिल कुमार ने कल्याण शाखा की विभिन्न मदों की बैलेंस शीट प्रस्तुत की। बताया कि परोपकार निधि से मृत्यु उपरांत दी जाने वाली राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है।
इसके लिए समस्त रैंक से सालभर में 1200 रुपए अतिरिक्त प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा निधि से दी जाने वाली सहायता राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में तेजी लाई गई है। पुलिसकर्मियों के 6 बच्चों का सिविल सेवा में चयन होने पर हर्ष जताया।
उन्होंने पुलिस अफसरों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से कार्य करने को कहा। इस दौरान स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, एडीजी ए साईं मनोहर, राजाबाबू सिंह अन्य मौजूद थे।