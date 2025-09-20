पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा फैसला, शिक्षा निधि में 50% की वृद्धि, निधन पर मिलेगी 5 लाख की मदद

MP News: मध्यप्रदेश पुलिसकर्मियों(MP Police) के हित में 6 साल बाद कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्यस्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में स्पेशल डीजी अनिल कुमार ने कल्याण शाखा की विभिन्न मदों की बैलेंस शीट प्रस्तुत की। बताया कि परोपकार निधि से मृत्यु उपरांत दी जाने वाली राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है।