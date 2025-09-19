अगले चार दिन ‘भारी से अतिभारी बारिश’ नहीं, यहां बरसेगा पानी

MP Weather:भोपाल में इन दिनों रुक-रुककर बारिश हो रही है। बुधवार को बारिश के बाद गुरुवार को दिनभर आंशिक बादल, हल्की धूप रही, वहीं शाम को फिर शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इस समय बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल 1666.80 पर है। ऐसे में थोड़ी तेज बारिश होते ही बड़े तालाब के गेट खोलने पड़ रहे है। बुधवार देर रात बारिश के साथ ही गेट खोले गए थे। कलियासोत के दो गेट भी गुरुवार सुबह 9 बजे तक खुले थे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश(Heavy Rain) का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।