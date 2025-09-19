Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले चार दिन ‘भारी से अतिभारी बारिश’ नहीं, यहां बरसेगा पानी

MP Weather: पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 19, 2025

MP Weather Heavy Rain Alert
monsoon will return (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:भोपाल में इन दिनों रुक-रुककर बारिश हो रही है। बुधवार को बारिश के बाद गुरुवार को दिनभर आंशिक बादल, हल्की धूप रही, वहीं शाम को फिर शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इस समय बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल 1666.80 पर है। ऐसे में थोड़ी तेज बारिश होते ही बड़े तालाब के गेट खोलने पड़ रहे है। बुधवार देर रात बारिश के साथ ही गेट खोले गए थे। कलियासोत के दो गेट भी गुरुवार सुबह 9 बजे तक खुले थे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश(Heavy Rain) का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

शाम को झमाझम बारिश

गुरुवार को भी शहर में आंशिक बादलों की स्थिति रही। इस दौरान हल्की धूप भी खिली, लेकिन देर शाम को अचानक मौसम(MP Weather) का मिजाज बदला और गरज चमक के साथ फिर शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान रात्रि 8:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 2.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22.4 डिग्री दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

मानसून फिर दिखाएगा तांडव, ‘तूफानी बारिश’ की चेतावनी, 3 जिलों में IMD का अलर्ट
भोपाल
Heavy Rain Alert

सितंबर में बारिश की स्थिति

2025 में 169.2 मिमी बारिश
2024 में 291.2 मिमी बारिश
2023 में 326.1 मिमी बारिश
2022 में 211.4 मिमी बारिश
2021 में 214.2 मिमी बारिश

अभी जारी रहेगा हल्की से मध्यम बारिश का दौर

मौसम विभाग की फोरकॉस्ट इंचार्ज डॉ दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि अभी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस समय नमी अधिक आ रही है। इसके कारण थोड़ी सी हीटिंग के बाद बादल बनकर बरस रहे हैं। इस समय साउथ एमपी से होते हुए एक ट्रफ भी जा रही है, जो नमी दे रही है। अभी दो तीन दिन इस तरह की स्थिति रहेगी।

पिछले पांच साल में भी खूब भीगा सितंबर

सितंबर मानसून की विदाई का माह माना जाता है लेकिन पिछले पांच साल की स्थिति देखें तो सितंबर में अच्छी बारिश का क्रेज रहा है। 2021 से 2025 के बीच हर साल सितंबर में 200 मिमी से अधिक बारिश(Heavy Rain) हुई है, जबकि इस माह औसत बारिश 175.6 मिमी होना चाहिए। इस साल भी 1 सितंबर से गुरुवार सुबह तक 169.2 मिमी बारिश हो चुकी थी। वहीं रात्रि में भी शहर में बारिश हुई है। इस लिहाज से इस बार भी सितंबर का कोटा पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

अगले 24 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट
भोपाल
MP Weather heavy rain alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 08:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले चार दिन ‘भारी से अतिभारी बारिश’ नहीं, यहां बरसेगा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.