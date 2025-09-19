अगले चार दिन ‘भारी से अतिभारी बारिश’ नहीं, यहां बरसेगा पानी

MP Weather:भोपाल में इन दिनों रुक-रुककर बारिश हो रही है। बुधवार को बारिश के बाद गुरुवार को दिनभर आंशिक बादल, हल्की धूप रही, वहीं शाम को फिर शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इस समय बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल 1666.80 पर है। ऐसे में थोड़ी तेज बारिश होते ही बड़े तालाब के गेट खोलने पड़ रहे है। बुधवार देर रात बारिश के साथ ही गेट खोले गए थे। कलियासोत के दो गेट भी गुरुवार सुबह 9 बजे तक खुले थे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश(Heavy Rain) का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।
गुरुवार को भी शहर में आंशिक बादलों की स्थिति रही। इस दौरान हल्की धूप भी खिली, लेकिन देर शाम को अचानक मौसम(MP Weather) का मिजाज बदला और गरज चमक के साथ फिर शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान रात्रि 8:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 2.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22.4 डिग्री दर्ज किया गया।
2025 में 169.2 मिमी बारिश
2024 में 291.2 मिमी बारिश
2023 में 326.1 मिमी बारिश
2022 में 211.4 मिमी बारिश
2021 में 214.2 मिमी बारिश
मौसम विभाग की फोरकॉस्ट इंचार्ज डॉ दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि अभी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस समय नमी अधिक आ रही है। इसके कारण थोड़ी सी हीटिंग के बाद बादल बनकर बरस रहे हैं। इस समय साउथ एमपी से होते हुए एक ट्रफ भी जा रही है, जो नमी दे रही है। अभी दो तीन दिन इस तरह की स्थिति रहेगी।
सितंबर मानसून की विदाई का माह माना जाता है लेकिन पिछले पांच साल की स्थिति देखें तो सितंबर में अच्छी बारिश का क्रेज रहा है। 2021 से 2025 के बीच हर साल सितंबर में 200 मिमी से अधिक बारिश(Heavy Rain) हुई है, जबकि इस माह औसत बारिश 175.6 मिमी होना चाहिए। इस साल भी 1 सितंबर से गुरुवार सुबह तक 169.2 मिमी बारिश हो चुकी थी। वहीं रात्रि में भी शहर में बारिश हुई है। इस लिहाज से इस बार भी सितंबर का कोटा पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।