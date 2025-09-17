अगले 24 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट

राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। प्रदेश में भी एक सप्ताह के बाद राजस्थान, गुजरात से लगे क्षेत्रों से विदाई होने के संकेत दिख रहे हैं। भोपाल की बात करे तो यहां से अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई की उम्मीद दिख रही है। अभी मौसम उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आंशिक बादल, गरज चमक के साथ वर्षा जैसी स्थिति भी बीच-बीच में बनती रहेगी। इस समय आर्दता अधिक है. उमस की स्थिति लगातार बनी रहेगी इसलिए तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में 30 तारीख को लगभग बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।- एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ