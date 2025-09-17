अगले 24 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट

MP Weather: राजस्थान, गुजरात सहित पड़ोसी राज्यों से मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है, लेकिन भोपाल से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। दस साल की बात करें तो शहर से मानसून की विदाई अक्टूबर माह में ही हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में शहर से मानसून विदा होने की उम्मीद है। वहीं मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के कुछ जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी है।
मध्यप्रदेश के निमाड़ यानी, इंदौर संभाग के 2 जिले- खरगोन और बड़वानी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं, कई जिलों में तेज धूप भी खिली रहेगी।
मानसून सीजन । जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। पिछले दो तीन दिनों के बाद शहर में फिर बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है। मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में भी ज्यादा तेज बारिश के आसार नहीं है। मंगलवार को धूप के चलते तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में जहां 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई वहीं न्यूनतम में 1.6 डिग्री की गिरावट आई।
1 जून से अब तक बारिश- 986.9 कम
स्थिति-36.7 मिमी कम
सीजन का कोटा-1075.2 मिमी
राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। प्रदेश में भी एक सप्ताह के बाद राजस्थान, गुजरात से लगे क्षेत्रों से विदाई होने के संकेत दिख रहे हैं। भोपाल की बात करे तो यहां से अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई की उम्मीद दिख रही है। अभी मौसम उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आंशिक बादल, गरज चमक के साथ वर्षा जैसी स्थिति भी बीच-बीच में बनती रहेगी। इस समय आर्दता अधिक है. उमस की स्थिति लगातार बनी रहेगी इसलिए तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में 30 तारीख को लगभग बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।- एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ