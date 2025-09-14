अगले 72 घंटे ‘तांडव मचाएगी बारिश’, 8 जिलों में IMD की चेतावनी

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून ने अपनी रफ्तार फिर से बढ़ा ली है। प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस समय मानसून टर्फ एमपी के बीच से गुजर रही है। इसका असर राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को 8 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।वहीं अगले 72 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में तेज बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग(MP Weather) की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 सितंबर को एमपी के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की का अलर्ट है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 72 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 15 सितंबर को एमपी के सागर, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बैतूल और बुरहानपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 सितंबर को नर्मदापुरम, बड़वानी, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है।