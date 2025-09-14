Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले 72 घंटे ‘तांडव मचाएगी बारिश’, 8 जिलों में IMD की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को 8 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।वहीं अगले 72 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 14, 2025

MP weather Heavy rain alert
MP Weather Heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून ने अपनी रफ्तार फिर से बढ़ा ली है। प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस समय मानसून टर्फ एमपी के बीच से गुजर रही है। इसका असर राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को 8 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।वहीं अगले 72 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में तेज बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।

8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग(MP Weather) की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 सितंबर को एमपी के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की का अलर्ट है।

अगले 72 घंटे भारी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 72 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 15 सितंबर को एमपी के सागर, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बैतूल और बुरहानपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 सितंबर को नर्मदापुरम, बड़वानी, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मानसून की वापसी कब ?

  • IMD ने सितंबर के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 19 सितंबर के बाद मानसून वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
  • IMD का यह भी कहना है कि मानसून वापसी अक्टूबर तक जारी रह सकती है, विशेषकर मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में।
  • फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश अभी भी हो रही है, और सूखे मौसम की ओर पूरी तरह बदलाव नहीं आया है। यह भी एक संकेत है कि वापसी अभी शुरू नहीं हुई है।

Published on:

14 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 72 घंटे 'तांडव मचाएगी बारिश', 8 जिलों में IMD की चेतावनी

