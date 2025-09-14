अगले 72 घंटे ‘तांडव मचाएगी बारिश’, 8 जिलों में IMD की चेतावनी

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून ने अपनी रफ्तार फिर से बढ़ा ली है। प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस समय मानसून टर्फ एमपी के बीच से गुजर रही है। इसका असर राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को 8 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।वहीं अगले 72 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में तेज बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।