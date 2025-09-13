झमाझम बारिश पर ब्रेक: अब मानसून की होगी वापसी, IMD की भविष्यवाणी

MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून(Monsoon 2025) की वापसी को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। आईएमडी रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी लगभग 17-20 सितंबर के बाद की संभावना अधिक है लेकिन यह दिन-प्रतिदिन बदल सकता है। क्योंकि इसे मौसम प्रणालियां प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए, भोपाल या इंदौर के लिए मानसून पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हुई है और कोई विशिष्ट तारीख अभी नहीं मिली है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश(Heavy Rain Alert) अभी भी हो रही है और सूखे मौसम की ओर पूरी तरह बदलाव नहीं आया है।