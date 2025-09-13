झमाझम बारिश पर ब्रेक: अब मानसून की होगी वापसी, IMD की भविष्यवाणी

MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून(Monsoon 2025) की वापसी को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। आईएमडी रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी लगभग 17-20 सितंबर के बाद की संभावना अधिक है लेकिन यह दिन-प्रतिदिन बदल सकता है। क्योंकि इसे मौसम प्रणालियां प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए, भोपाल या इंदौर के लिए मानसून पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हुई है और कोई विशिष्ट तारीख अभी नहीं मिली है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश(Heavy Rain Alert) अभी भी हो रही है और सूखे मौसम की ओर पूरी तरह बदलाव नहीं आया है।
एक अध्ययन के अनुसार के अनुसार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से मानसून की वापसी करीब 15 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून लगभग अक्टूबर के पहले हफ्ते तक धीरे-धीरे पीछे हटेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भारत में दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वापसी सितंबर के बाद शुरू होती है, खासकर उत्तरी-पश्चिमी भारत में।
मानसून की वापसी उत्तर-पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्सों से होती है, और यह 25 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। पूरे भारत से मानसून की पूरी तरह वापसी अक्टूबर के बाद दिखाई देती है।
इस अवधि के लिए विस्तृत भविष्यवाणी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य जलवायु रुझानों को देखते हुए अक्टूबर मध्य से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई पूरी हो जाती है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 17 के बाद मौसम में शुष्कता और साफ़ मौसम सामान्य बनता है। अक्टूबर को भी दिन के समय हल्के से गर्मी के साथ साफ आकाश मिलता है, हालांकि अब तक बारिश का कोई प्रभाव नहीं रहता।
दोपहर का तापमान लगभग 31°C तक पहुंचता है, जबकि रात का तापमान करीब 17°C होता है। यह मौसम बहुत सहज और आरामदायक माना जाता है। वर्षा अत्यंत न्यूनतम रहती है, औसतन लगभग 12 मिमी पूरे महीने में, और एक या उससे भी कम दिनों पर ही बारिश हो सकती है। साथ ही धूप पर्याप्त होती है। लगभग 274 घंटे या दिन में लगभग 9–10 घंटे स्पष्ट धूप मिलती है। मौसम की व्लक्सता कम हो जाती है। अक्टूबर में हवाओं की औसत गति लगभग 5.4 mph रहती है, जो नवंबर में भी कम बनी रहती है।
अक्टूबर–नवंबर भोपाल के लिए मानसून विदाई के तुरंत बाद का समय होता है, जो मौसम रूप से बेहद सुखद और स्थिर होता है। नवंबर विशेष रूप से विश्राम, यात्रा, और बाहरी गतिविधियों (जैसे पर्यटन, खेल, कैम्पिंग आदि) के लिए सबसे उपयुक्त महीनों में से एक है।