Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

झमाझम बारिश पर ब्रेक: अब मानसून की होगी वापसी, IMD की भविष्यवाणी

MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून(Monsoon 2025) की वापसी को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 13, 2025

MP Weather Heavy Rain Alert
monsoon will return (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून(Monsoon 2025) की वापसी को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। आईएमडी रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी लगभग 17-20 सितंबर के बाद की संभावना अधिक है लेकिन यह दिन-प्रतिदिन बदल सकता है। क्योंकि इसे मौसम प्रणालियां प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए, भोपाल या इंदौर के लिए मानसून पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हुई है और कोई विशिष्ट तारीख अभी नहीं मिली है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश(Heavy Rain Alert) अभी भी हो रही है और सूखे मौसम की ओर पूरी तरह बदलाव नहीं आया है।

संकेत और अनुमान

  • IMD ने सितंबर के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 19 सितंबर के बाद मानसून वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
  • IMD का यह भी कहना है कि मानसून वापसी अक्टूबर तक जारी रह सकती है, विशेषकर मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में।
  • फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश अभी भी हो रही है, और सूखे मौसम की ओर पूरी तरह बदलाव नहीं आया है। यह भी एक संकेत है कि वापसी अभी शुरू नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

फिर मानसून दिखाएगा तांडव, 15 और 16 सितंबर को होगी ‘तूफानी बारिश’, चेतावनी जारी
भोपाल
Heavy Rain Alert

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

एक अध्ययन के अनुसार के अनुसार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से मानसून की वापसी करीब 15 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून लगभग अक्टूबर के पहले हफ्ते तक धीरे-धीरे पीछे हटेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भारत में दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वापसी सितंबर के बाद शुरू होती है, खासकर उत्तरी-पश्चिमी भारत में।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

मानसून की वापसी उत्तर-पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्सों से होती है, और यह 25 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। पूरे भारत से मानसून की पूरी तरह वापसी अक्टूबर के बाद दिखाई देती है।

अक्टूबर (प्रारंभिक नवंबर पूर्वानुमान)

इस अवधि के लिए विस्तृत भविष्यवाणी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य जलवायु रुझानों को देखते हुए अक्टूबर मध्य से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई पूरी हो जाती है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 17 के बाद मौसम में शुष्कता और साफ़ मौसम सामान्य बनता है। अक्टूबर को भी दिन के समय हल्के से गर्मी के साथ साफ आकाश मिलता है, हालांकि अब तक बारिश का कोई प्रभाव नहीं रहता।

नवंबर (औसत जलवायु डेटा आधारित)

दोपहर का तापमान लगभग 31°C तक पहुंचता है, जबकि रात का तापमान करीब 17°C होता है। यह मौसम बहुत सहज और आरामदायक माना जाता है। वर्षा अत्यंत न्यूनतम रहती है, औसतन लगभग 12 मिमी पूरे महीने में, और एक या उससे भी कम दिनों पर ही बारिश हो सकती है। साथ ही धूप पर्याप्त होती है। लगभग 274 घंटे या दिन में लगभग 9–10 घंटे स्पष्ट धूप मिलती है। मौसम की व्लक्सता कम हो जाती है। अक्टूबर में हवाओं की औसत गति लगभग 5.4 mph रहती है, जो नवंबर में भी कम बनी रहती है।

पूरे वर्ष में स्थिति

  • ज़मीन से मिलने वाली वर्षा में तेज गिरावट दिखाई देती है — वर्षाभार का प्रमुख अंश मानसून (जून–सितंबर) में होता है, उसके बाद अक्टूबर–नवंबर में बारिश लगभग बंद हो जाती है।
  • धूप और जमाव अक्टूबर–नवंबर में अधिक होता है, आसमान साफ़ रहता है—लगभग साफ़ मौसम की अवधि सितंबर 19 से जून 16 तक रहती है।

सुखद, ठंडी सुबह–शाम, साफ दिन

अक्टूबर–नवंबर भोपाल के लिए मानसून विदाई के तुरंत बाद का समय होता है, जो मौसम रूप से बेहद सुखद और स्थिर होता है। नवंबर विशेष रूप से विश्राम, यात्रा, और बाहरी गतिविधियों (जैसे पर्यटन, खेल, कैम्पिंग आदि) के लिए सबसे उपयुक्त महीनों में से एक है।

ये भी पढ़ें

सॉरी बोल सॉरी… कहकर युवती ने चप्पलों से पीटा, वायरल हो गया वीडियो
इंदौर
girl beat man with slipper

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / झमाझम बारिश पर ब्रेक: अब मानसून की होगी वापसी, IMD की भविष्यवाणी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.