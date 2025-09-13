सॉरी बोल सॉरी… कहकर युवती ने चप्पलों से पीटा, वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो में युवक को युवती 20 से अधिक बार चप्पल से मार रही है। उसने लगातार सिर, मुंह और पीठ पर चप्पल से मारते हुए अपनी पीड़ा निकाली है। युवती बीच-बीच में उसे सॉरी बोलने और माफी मांगने के लिए कहती रही। सोशल मीडिया पर संगठन के कुछ पदाधिकारियों का बयान चल रहा है। इसमें वह बता रहे हैं कि युवती को शादाब कई दिनों से परेशान कर रहा था। आधी रात को फोन और मैसेज कर देता था। युवक मूसाखेड़ी पर मिलने के लिए पहुंचा और कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया।