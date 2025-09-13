Patrika LogoSwitch to English

सॉरी बोल सॉरी… कहकर युवती ने चप्पलों से पीटा, वायरल हो गया वीडियो

MP News: इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी में एक नकाब बांधे युवती ने छेड़छाड़ और मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहे युवक की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। बीच-बीच में युवती सॉरी बोल... सॉरी बोल... कहकर पीटती रही।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 13, 2025

girl beat man with slipper
Viral Video Indore (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी में एक नकाब बांधे युवती ने छेड़छाड़ और मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहे युवक की चप्पल से जमकर पिटाई(Girl Beat Man With Slipper) कर दी। बीच-बीच में युवती सॉरी बोल… सॉरी बोल… कहकर पीटती रही। बताया जा रहा है कि युवती ने युवक से परेशान होकर संगठन को जानकारी दी थी। युवक को संगठन के कार्यकर्ता लेकर पहुंचे और युवती से चप्पलों से पिटवाया। इसका शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

जेल में आरोपी

पुलिस ने संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो(Viral Video) के आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। हालांकि, युवती ने आरोपी के खिलाफ कोई छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया, आरोपी युवक का नाम शादाब अली निवासी नसरुल्लागंज है। वह ट्रक ड्राइवर है।

चप्पल मार बोलती रही… माफी मांग

वायरल वीडियो में युवक को युवती 20 से अधिक बार चप्पल से मार रही है। उसने लगातार सिर, मुंह और पीठ पर चप्पल से मारते हुए अपनी पीड़ा निकाली है। युवती बीच-बीच में उसे सॉरी बोलने और माफी मांगने के लिए कहती रही। सोशल मीडिया पर संगठन के कुछ पदाधिकारियों का बयान चल रहा है। इसमें वह बता रहे हैं कि युवती को शादाब कई दिनों से परेशान कर रहा था। आधी रात को फोन और मैसेज कर देता था। युवक मूसाखेड़ी पर मिलने के लिए पहुंचा और कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया।

Updated on:

13 Sept 2025 12:31 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सॉरी बोल सॉरी… कहकर युवती ने चप्पलों से पीटा, वायरल हो गया वीडियो

