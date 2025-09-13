भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर गरजा बुलडोजर, तोड़े गए मकान

टीआइटी (टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में सबसे पहले इन्हीं तीनों आरोपियों के नाम सामने आए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए। आरोपियों ने कथिततौर पर अपनी पहचान छिपाकर या दोस्ती का झांसा देकर लड़‌कियों को फंसाया। वे उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और फिर इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद वे अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए दबाव डालते थे। इस मामले में कई आरोपी शामिल हैं।