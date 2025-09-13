भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर गरजा बुलडोजर, तोड़े गए मकान

MP News: राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैक मेलिंग के 2 आरोपी साद और साहिल के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई शनिवार को की गई है। एक्शन से पहले प्रशासन ने दोनों आरोपियों के घर और कॉलोनी में बैरिकेडिंग कर दी थी। उनके घर अशोक गार्डन के अर्जुन नगर में स्थित है। गोविंदपुरा एसडीएम, तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। कार्रवाई को लेकर एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने कहा- दो मंजिल मकान और एक मंजिल मकान पर बुलडोजर चल रहा है। 1800 स्क्वायर फीट में दोनों मकान बने हुए थे।
जानकारी के मुताबिक, अभी तक लव जिहाद के दो आरोपी साद और साहिल के घर तोड़े गए हैं। वहीं लव जिहाद का मुख्य आरोपी फरहान के घर सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन होगा। बता दें कि, इन तीन आरोपियों के मकान अशोक गार्डन के अर्जुन नगर में खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर स्थित है।
टीआइटी (टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में सबसे पहले इन्हीं तीनों आरोपियों के नाम सामने आए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए। आरोपियों ने कथिततौर पर अपनी पहचान छिपाकर या दोस्ती का झांसा देकर लड़कियों को फंसाया। वे उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और फिर इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद वे अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए दबाव डालते थे। इस मामले में कई आरोपी शामिल हैं।