New Year Party: रात 12 बजे बंद होंगे पब और बार, 16 टीमें रखेंगी नजर

New Year Party: नए साल के जश्न के दौरान शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर की रात शहर को दो हिस्सों पूर्व और पश्चिम में बांटकर कुल 16 निगरानी दल तैनात किए हैं। ये टीमें रात 11 बजे से सक्रिय होकर देर रात तक बार, पब, होटल, ढाबों और बाहरी इलाकों में नजर रखेंगी।