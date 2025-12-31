New Year Party: रात 12 बजे बंद होंगे पब और बार, 16 टीमें रखेंगी नजर

New Year Party प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
New Year Party: नए साल के जश्न के दौरान शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर की रात शहर को दो हिस्सों पूर्व और पश्चिम में बांटकर कुल 16 निगरानी दल तैनात किए हैं। ये टीमें रात 11 बजे से सक्रिय होकर देर रात तक बार, पब, होटल, ढाबों और बाहरी इलाकों में नजर रखेंगी।
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद बार और पब खुले पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति शराब पार्टी आयोजित करने, अवैध बिक्री या परोसने की स्थिति में सीधे प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
दिनभर और रात में होटल, ढाबे, बार और पब में औचक निरीक्षण किया जाएगा। विभाग ने एक दिन की शराब पार्टी के लिए लगभग 10 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। विभाग तीन दिन से जांच अभियान चला रहा है। आबकारी कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी ने बताया, जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है।
पूर्वी क्षेत्र के सर्कल अधिकारियों को पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों को पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया है। आबकारी विभाग ने कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए बार और पब की लाइव निगरानी की व्यवस्था की है। सभी बार-पब को कंट्रोल रूम से जोड़ा है, जहां विशेष टीम मॉनिटरिंग करेगी।
देर रात तक खुले रहने वाले बार-पब और फार्म हाउस की टीमों द्वारा जांच की जाएगी। सभी शराब दुकानों और प्रतिष्ठानों को केवल निर्धारित समय सीमा में ही संचालन की अनुमति रहेगी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभिषेक तिवारी, सहायक आयुक्त आबकारी
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग