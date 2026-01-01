इंदौर में दूषित पानी से बीमार 3 साल की मासूम को डॉक्टर ने दे दी एक्सपायरी दवा, एक और बवाल

Contaminated Water Case : देश के सबसे स्वच्छ शहर से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी ने हाहाकार मचा रखा है। हालात ये हैं कि, अबतक 10 लोग अपनी जान गवा चुके हैं, जबकि 150 से अधिक शहर के अस्पतालों में उल्टी-दस्त की समस्या से जूझते हुए जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जबकि, क्षेत्र के 2700 घरों के 1200 से ज्यादा लोग पानी से फैले संक्रमण की चपेट में हैं। मरीजों में गंभीर हालत अधिकतर बुजुर्गों और बच्चों की है। अभी पीड़ितों पर से ये समस्या टली भी नहीं थी कि, इसी बीच शहर के एक संजीवनी क्लीनिक से बीमार बच्ची को एक्सपायरी डेट की दवा देने का मामला सामने आया है। इससे इलाके के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है।