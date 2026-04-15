MP Board 10th Result: बेटियों का फिर से दबदबा, प्रतिभा सोलंकी रही स्टेट टॉपर, 73.42% स्टूडेंट पास

MP Board 10th Result OUT: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को mponline.mpbse.gov.in , mpbse.nic.in , mpresults.nic.in पर रोल नंबर डालकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस बार एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 73.42 फीसदी रहा। 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सोलंकी ने 500 में से 499 अंक लाकर टॉप किया। बता दें कि इस साल हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा दिनांक 13 फरवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 897061 परीक्षार्थी शामिल हुए। नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 787733 एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या 109328 रही है।