हो गई तारीख घोषित, इस दिन आएगा एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, 10वीं-12वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी करने से पहले क्रॉस चेकिंग और वैरिफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से किया गया। शिक्षा विभाग ने हर स्तर पर जांच की, ताकि किसी भी तरह की गलती न रह जाए। अधिकारियों के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में सीएम हाउस से ये परिणाम जारी करेंगे। विद्यार्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक बोर्ड के परीक्षा परिणामों की हर स्तर पर जांच की जा चुकी है।