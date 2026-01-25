25 जनवरी 2026,

भोपाल

MP Board Exam 2026 : इस बार नकल रोकने की तगड़ी तैयारी में बोर्ड, इस एप से होगी निगरानी

MP Board Exam 2026 : माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश द्वारा नकल रोकने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रश्न-पत्रों की डबल पैकिंग की जाएगी। साथ ही, मोबाइल एप से निगरानी होगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 25, 2026

MP Board Exam 2026

इस बार नकल रोकने की तगड़ी तैयारी में एमपी बोर्ड (Photo Source- MP Board)

MP Board Exam 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल फरवरी-मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार नकल रोकने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताकि, एग्जाम में किसी भी तरह नकल प्रकरण और गड़बड़ी रोकी जा सके।

एमपी बोर्ड द्वारा एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए खास इंतजाम किया है। पेपर लीक से बचने के लिए इस बार प्रश्न पत्रों की डबल पैकिंग होगी। प्रश्न पत्र सील्ड बॉक्स में लोहे की पेटी में रखे जाएंगे। जिसे परीक्षा वाले दिन सीधे एग्जाम हॉल में ही खोला जाएगा।

मोबाइल एप करेगा निगरानी

इसके अलावा मोबाइल एप से भी निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्रों के हर बंडल की लोकेशन ट्रेस होंगी। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी मोबाइल पर मंडल का एप डाउनलोड करेंगे। इस एप के जरिए परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न-पत्र खोलने से लेकर वितरण की एंट्री, एग्जाम खत्म होने के बाद बंडल बनने और मूल्यांकन केंद्र पर जमा करने तक की एंट्री दर्ज होगी।

16 लाख छात्र देंगे परीक्षा

आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रहा ही हैं। इस साल 2026 में 10वीं और 12वीं के करीब 16 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं।

यहां देखें 10वीं परीक्षा का टाइम टेबल

यहां देखें 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल



Published on:

