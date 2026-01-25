MP Board Exam 2026 : इस बार नकल रोकने की तगड़ी तैयारी में बोर्ड, इस एप से होगी निगरानी

MP Board Exam 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल फरवरी-मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार नकल रोकने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताकि, एग्जाम में किसी भी तरह नकल प्रकरण और गड़बड़ी रोकी जा सके।