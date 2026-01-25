25 जनवरी 2026,

ग्वालियर

करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड किंगपिन पकड़ाया, आश्रम के तत्कालीन सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट

Cyber ​​Fraud : रामकृष्ण आश्रम से 2.52 करोड़ की साइबर ठगी का मुख्य आरोपी किंगपिन आखिरकार पकड़ा गया। सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 25, 2026

Cyber ​​Fraud

साइबर ठग किंगपिन गिरफ्तार (Photo Source- Patrika)

Cyber ​​Fraud : करोड़ों का साइबर ठगी का मुख्य आरोपी किंगपिन आखिरकार पकड़ा ही गया। क्राइम ब्रांच ने रामकृष्ण आश्रम में 2.52 करोड़ की ठगी के मुख्य आरोपी किंगपिन ऊर्फ उदय विनाग्या को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

उदय विनाग्या के खाते में ही ठगी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा 1 करोड़ 30 लाख रुपए पहुंचे थे। खास बात ये है कि, आरोपी मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ही रहने वाला है। लेकिन, स्थानीय पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी। जिसपर विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर जांच अधिकारी को तलब किया था। सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.52 करोड़ की ठगी

दरअसल, मामला 17 मार्च 2025 को रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रदीप्तानंद से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.52 करोड़ ठगने का है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 17 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, पुलिस ने धारा 27 के तहत जांच लंबित रखी थी। बावजूद इसके जांच में कोई नई प्रगति या ठगी गई रकम की जब्ती का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया। पुलिस की पूछताछ में करण जो खुद भी आरोपी है और उदय का भाई है।

ये सुराग तलाश रही पुलिस

पूछताछ में रकण ने ही अपने भाई उदय विनाग्या का नाम किंगपिन के तौर पर उजागर किया था। करण के अनुसार, उसने 1 करोड़ 30 लाख उदय को ट्रांसफर किए थे। वहीं, उदय की मां हेमलता के खाते में भी काफी बड़ा लेनदेन होने की पुष्टि हुई है। वही, पुलिस अब ये पता लगा रही है कि, उदय का क्या कारोबार है और वो कितने खाते चलाता है, उसकी संपत्ति कहां-कहां है और कितने लोग उसके साथ ठगी में शामिल हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड किंगपिन पकड़ाया, आश्रम के तत्कालीन सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट

महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा में हुआ 12 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार

समाचार

शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध धुलाई सेंटर, गंदे पानी और केमिकल से सीवर हो रहे चोक

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।
समाचार

पहाड़ी पर दूसरी बार पकड़ी है मुरम चोरी, सात दिन बाद भी मुरम चोरों की पहचान नहीं

मोतीझील पहाड़ी पर पिछले पांच साल से मुरम की चोरी हो रही है। यहां तीन साल पहले भी चोरी पकड़ी गई थी। एक करोड़ के ऊपर जुर्माना भी लगाया, लेकिन जुर्माने के बाद फिर से खनन शुरू कर दिया। तीन साल में बड़ी मात्रा में मुरम निकाल ली।
समाचार

अम्मा हमारे चाचा देखे? बहाने से रोका, बुजुर्ग महिला को पटककर गहने लूटे

ग्वालियर। मोहना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई। खेत जा रही 60 वर्षीय रामपुरी बाई को बाइक सवार दो बदमाशों ने बहाने से रोककर मारपीट की और उनके कान के टाप्स व गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।
समाचार

फर्जी शादी कर दूल्हों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब

। दो लाख रुपये में शादी की डील कर दूल्हे के परिवार को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन डॉली वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
समाचार
