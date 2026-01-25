करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड किंगपिन पकड़ाया, आश्रम के तत्कालीन सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट

दरअसल, मामला 17 मार्च 2025 को रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रदीप्तानंद से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.52 करोड़ ठगने का है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 17 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, पुलिस ने धारा 27 के तहत जांच लंबित रखी थी। बावजूद इसके जांच में कोई नई प्रगति या ठगी गई रकम की जब्ती का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया। पुलिस की पूछताछ में करण जो खुद भी आरोपी है और उदय का भाई है।