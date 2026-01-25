करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड किंगपिन पकड़ाया, आश्रम के तत्कालीन सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट

साइबर ठग किंगपिन गिरफ्तार (Photo Source- Patrika)
Cyber Fraud : करोड़ों का साइबर ठगी का मुख्य आरोपी किंगपिन आखिरकार पकड़ा ही गया। क्राइम ब्रांच ने रामकृष्ण आश्रम में 2.52 करोड़ की ठगी के मुख्य आरोपी किंगपिन ऊर्फ उदय विनाग्या को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
उदय विनाग्या के खाते में ही ठगी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा 1 करोड़ 30 लाख रुपए पहुंचे थे। खास बात ये है कि, आरोपी मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ही रहने वाला है। लेकिन, स्थानीय पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी। जिसपर विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर जांच अधिकारी को तलब किया था। सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल, मामला 17 मार्च 2025 को रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रदीप्तानंद से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.52 करोड़ ठगने का है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 17 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, पुलिस ने धारा 27 के तहत जांच लंबित रखी थी। बावजूद इसके जांच में कोई नई प्रगति या ठगी गई रकम की जब्ती का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया। पुलिस की पूछताछ में करण जो खुद भी आरोपी है और उदय का भाई है।
पूछताछ में रकण ने ही अपने भाई उदय विनाग्या का नाम किंगपिन के तौर पर उजागर किया था। करण के अनुसार, उसने 1 करोड़ 30 लाख उदय को ट्रांसफर किए थे। वहीं, उदय की मां हेमलता के खाते में भी काफी बड़ा लेनदेन होने की पुष्टि हुई है। वही, पुलिस अब ये पता लगा रही है कि, उदय का क्या कारोबार है और वो कितने खाते चलाता है, उसकी संपत्ति कहां-कहां है और कितने लोग उसके साथ ठगी में शामिल हैं।
