Result Out: एमपी में सरकारी स्कूलों का दबदबा, 76.80 प्रतिशत रहा रिजल्ट

MP Board Result 2026: मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने बाजी मारी है। सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 76.80 प्रतिशत रहा। कक्षा 10वीं में पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रतिभा सिंह सोलंकी पन्ना जिले के सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर की छात्रा हैं। वहीं टॉपर्स की लिस्ट में छात्राओं का दबदबा देखने को मिला। 10वीं मेरिट लिस्ट में 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, जिनमें 235 छात्राएं और 143 छात्र शामिल हैं।