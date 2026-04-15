MP Board Result 2026 : 10वीं-12वीं रिजल्ट आते ही सर्वर डाउन, इस आसान तरीके से करें चेक

MP Board Result 2026 :मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे भोपाल स्थित सीएम निवास से रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। हालांकि, रिजल्ट की घोषणा होते ही अचानक से बोर्ड की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है। ऐसे में रिजल्ट देखने की उत्सक्ता में बैठे छात्रों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि, अगर आप भी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो टेंशन न लें, अन्य विकल्पों से भी आप अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं।