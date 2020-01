सिंधिया के दौरे के बाद कांग्रेस विधायक का हल्ला बोल, कहा- वादा पूरा नहीं कर रही कमलनाथ सरकार

भोपाल. मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच एक और विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक मुन्नालाल गोयल ने कमलनाथ सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरना देने का एलान किया है। मुन्नालाल गोयल आज विधानसभा के सामने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना देंगे। मुन्नालाल गोयल को ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक माना जाता है।

किस कारण धरना देंगे गोयल?

विधायक मुन्नालाल गोयल ने कहा- यह धरना घोषणा पत्र में किए गए वादों की याद दिलाने के लिए है। यह वादा किया गया था कि भूमिहीन गरीबों को जमीन मिलेगी लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गरीबों को भूमि नहीं मिली है। जमीन देने के बजाय प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। गोयल ने सीएम कमल नाथ को लेटर भी लिखा है। गोयल ने कहा कि मैं सीए मको कई बार लेटर लिख चुका हूं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

MP Congress MLA Munnalal Goyal to sit on symbolic dharna in Bhopal tomorrow, says, "This is to remind govt of promises made in poll manifesto. It was promised that landless poor will get land. In my constituency,they haven't got it, instead administration is acting against them". pic.twitter.com/lv2UKktiEB