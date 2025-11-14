एमपी में SIR में सन 2003 की झंझट पर कांग्रेस की बड़ी कवायद

SIR- मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानि SIR की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक दिक्कतों के बाद काम कुछ रफ़्तार पकड़ने लगा है। शुक्रवार को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन भोपाल से वर्चुअल बैठक कर काम की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी ईआरओ से अपने सुपरवाइजर व बीएलओ से लगातार संवाद कर शंकाओं और समस्याओं का निराकरण करने को कहा। इससे पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बड़ी कवायद की। पार्टी ने बाकायदा वीडियो जारी कर सन 2003 की मतदाता सूची की झंझट सुलझाने का तरीका बताया।