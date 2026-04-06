‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’ में जोड़े 5 जिले, अब एमपी का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी, विकास की रफ्तार दौड़ेगा शहर

मेट्रोपॉलिटन की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। जिसके तहत राजगढ़ जिले के ब्यावरा सहित अन्य कस्बों को औद्योगिक हब बनाया जाएगा। इसके लिए ब्यावरा डिविजन के गुना रोड स्थित आलमपुरा, और जगन्यापुरा में उद्योग के लिए 100 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। जिले की अन्य जगह भी एमपीआईडीसी के माध्यम से चिह्नित की जा रही हैं। सरकारी जमीनों के करीब 80 खसरे फाइनल किए गए हैं। इसी से यह शुरुआत फिलहाल की जा रही है।