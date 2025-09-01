Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मोदी सरकार में MP के 9 IAS अफसरों का जलवा, पीएम को बड़े फैसले लेने में करते है मदद

MP IAS Officers: मोदी सरकार में प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ बन चुके उत्तर भारत के अफसरों में एमपी के IAS सबसे आगे निकल गए हैं। नौ मंत्रालयों की कमान अब उनके पास है।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 01, 2025

mp ias officers dominance modi government top ministries
mp ias officers dominance modi government top ministries (फोटो- PM India website)

MP IAS Officers: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की केंद्र सरकार में उत्तर भारतीय राज्यों के वरिष्ठ नौकरशाहों को बोलबाला है। मोदी सरकार (Modi Government) के चुस्त व नतीजे देने वाले प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले मंत्रालयों के सचिव पदों का जिम्मा मध्यप्रदेश सहित बिहार के आला अफसर संभाल रहे है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में जहां दक्षिण भारतीय अधिकारी प्रमुख मंत्रालयों की कमान संभाले हुए थे वहीं मोदी के शासन संभालने के बाद धीरे-धीरे ट्रेंड बदला है और मौजूदा दौर में उत्तर भारत की नौकरशाही प्रभावी है।

MP के IAS अफसर निकले बाकि राज्यों से आगे

अब मध्यप्रदेश के आइएएस अफसर सबसे आगे निकल गए है। फिलहाल 9 केंद्रीय मंत्रालयों की कमान मध्यप्रदेश और 7 मंत्रालयों की कमान बिहार के आइएएस अफसरों के पास है। वहीं उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के 6 आइएएस अफसर केंद्रीय मंत्रालयों का नेतृत्व कर रहे है।

राजस्थान के भी चार अफसर सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या में सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े राज्यों के अफसर पीछे हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन तमिलनाडु व गृह सचिव गोविंद मोहन सिक्किम काडर के आइएएस अफसर हैं।

ये संभाल रहे जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश के IAS और उनके मंत्रालय

  • IAS दीप्ति गौड़ मुखर्जी- कारपोरेट मामलात
  • IAS विवेक अग्रवाल- संस्कृति
  • IAS अलका उपाध्याय- पशुपालन एवं डेयरी
  • IAS वीएल कांताराव- खनन
  • IAS पंकज अग्रवाल- ऊर्जा
  • IAS नीलम शमीराव- टैक्सटाइल
  • IAS हरि रंजन राव- खेल
  • IAS पल्लवी जैन गोविल, युवा कल्याण
  • IAS मनोज गोविल, सचिव समन्वय

राजस्थान

  • IAS रजत कुमार मिश्रा, रसायन एवं उर्वरक
  • IAS तन्मय कुमार, पर्यावरण, वन व क्लाइमेट चेंज
  • IAS वी श्रीनिवास, प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक
  • IAS नरेशपाल गंगवार, पशुपालन डेयरी व मत्स्य

छत्तीसगढ़

  • IAS अमित उठावाल, फार्मास्यूटिकल्स

परफार्मेस की कद्र

केंद्र में बेहतर परफार्मेंस की कद्र हो रही है। तो ये अच्छा है। एमपी के अफसर बेहतर परफार्मेंस वाले हैं इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही रही है। -एसपीएस परिहार, पूर्व केंद्रीय सचिव

Published on:

01 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मोदी सरकार में MP के 9 IAS अफसरों का जलवा, पीएम को बड़े फैसले लेने में करते है मदद

