भोपाल

अगले 3 दिन भारी बारिश का कहर, 17 जिलों में अलर्ट

mp weather update: मध्यप्रदेश में फिर से झमाझम का सिलसिला शुरू। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 01, 2025

mp weather update heavy rain alert rainfall warning 17 districts monsoon
mp weather update heavy rain alert rainfall warning 17 districts monsoon (Patrika.com)

mp weather update: राजधानी में मौसम का मिजाज रविवार को बदला-बदला नजर आया। सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा रहा। दिनभर धूप और बादल के बीच आंख मिचौली होती रही। दोपहर में उमस से लोग बेहाल जरूर हुए, लेकिन शाम ने राहत की सौगात दी। करीब 5 बजे से 5.30 बजे के बीच शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस बरसात ने न सिर्फ उमस से निजात दिलाई बल्कि मौसम को खुशनुमा भी बना दिया। बारिश से तापमान में गिरावट आई और शाम के समय लोगों ने हल्की ठंडी हवाओं का भी अहसास किया।

सितंबर में बन रहे मजबूत सिस्टम

भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के वैज्ञानिक डॉ. अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया, सितंबर माह में भी बारिश का मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, जिससे अभी 3 दिन और अच्छी बारिश की उम्मीद है। 4 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर सहित आसपास के जिलों से मानसून ट्रफ (Monsoon trough) गुजर रहा है, वहीं चक्रवातीय सिस्टम का असर भी है। ऐसे में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा, मध्य पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब क्षेत्र पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ भी चक्रवात के रूप में बना हुआ है।

इन जिलों में जारी अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले है इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर। इन जिलों में 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश हो सकती हैं। इसके अलावा प्रदेश के बाकि जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है। (heavy rain alert)

Updated on:

01 Sept 2025 09:05 am

Published on:

01 Sept 2025 08:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 3 दिन भारी बारिश का कहर, 17 जिलों में अलर्ट

