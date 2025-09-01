अगले 3 दिन भारी बारिश का कहर, 17 जिलों में अलर्ट

mp weather update: राजधानी में मौसम का मिजाज रविवार को बदला-बदला नजर आया। सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा रहा। दिनभर धूप और बादल के बीच आंख मिचौली होती रही। दोपहर में उमस से लोग बेहाल जरूर हुए, लेकिन शाम ने राहत की सौगात दी। करीब 5 बजे से 5.30 बजे के बीच शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस बरसात ने न सिर्फ उमस से निजात दिलाई बल्कि मौसम को खुशनुमा भी बना दिया। बारिश से तापमान में गिरावट आई और शाम के समय लोगों ने हल्की ठंडी हवाओं का भी अहसास किया।