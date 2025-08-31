MP में बदला हाजिरी सिस्टम, सिर्फ कार्यस्थल से लगेगा अटेंडेंस, ‘सार्थक एप’ पर इन-आउट अनिवार्य

आदेश के अनुसार, भोपाल सहित अन्य संभाग के एडी (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक) और कॉलेज प्राचार्य अपनी फर्स्ट लोकेशन स्वयं मार्क करेंगे। यही स्थायी लोकेशन होगी, जहां से कॉलेज और एडी कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी हाजिरी लगाएंगे। इस प्रक्रिया का पूरा दायित्व अब एडी और प्राचार्य पर रहेगा। यदि इसमें कोई त्रुटि या लापरवाही पाई जाती है तो सीधे उन्हीं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि संस्थानों में जिम्मेदारी की भावना भी और गहरी होगी। (MP News)