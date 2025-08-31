बड़ी खबर: MP को नहीं मिलेगा अब नर्मदा जल, गुजरात समेत इन राज्यों का है बचा पानी!

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) के इंजीनियर अंकित दलाल के मुताबिक प्रदेश में अमरकंटक से सरदार सरोवर बांध की सीमा तक 1007 किमी में नर्मदा में 28 मिलियन एकड़ फीट पानी है। 1979 में बनाए गए नर्मदा जल विकास प्रधिकरण ने जल बंटवारा कर मप्र को 18.25, गुजरात को 9, राजस्थान को 0.5 और महाराष्ट्र को 0.25 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इसमें से प्रदेश में नर्मदा पर कई सिंचाई परियोजनाएं, बांध बनाए गए। नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदियों पर भी विभिन्न लिफ्ट स्कीम है। मप्र 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग कर रहा है।