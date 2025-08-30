MP में बनेगा नया 350 KM का ग्रीनफील्ड फोरलेन, 9500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

four lane construction: राजधानी भोपाल से मंदसौर के बीच नया ग्रीनफील्ड फोरलेन (Bhopal-Mandsaur greenfield four lane) बनेगा। यह उज्जैन से गुजरेगा। लंबाई करीब 350 किमी होगी। यह न केवल प्रस्तावित भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास को गति देगा, बल्कि उज्जैन-इंदौर के बीच आवागमन आसान भी बनाएगा। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष यादव के साथ बैठक में शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा।
वहीँ, पहले से चल रहीं और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं में रुकावटों को केंद्र-राज्य मिलकर दूर करेंगे। बैठक में एनएचएआइ और एमपीआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में तेजी आएगी। ग्रीनफील्ड की डीपीआर तैयार करने पर काम होगा। (mp news)