MP में बनेगा नया 350 KM का ग्रीनफील्ड फोरलेन, 9500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

four lane construction: राजधानी भोपाल से मंदसौर के बीच नया ग्रीनफील्ड फोरलेन (Bhopal-Mandsaur greenfield four lane) बनेगा। यह उज्जैन से गुजरेगा। लंबाई करीब 350 किमी होगी। यह न केवल प्रस्तावित भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास को गति देगा, बल्कि उज्जैन-इंदौर के बीच आवागमन आसान भी बनाएगा। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष यादव के साथ बैठक में शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा।