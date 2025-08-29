Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल में बनेगा एक और ‘न्यू मार्केट’, 1400 दुकानों का होगा बाजार

MP News- भोपाल का पुराना बाजार अब स्मार्ट सिटी के टीटी नगर क्षेत्र में शिफ्ट होगा। इस नए बाजार का नाम 'बी-न्यू मार्केट' (B-New Market) होगा।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 29, 2025

Another New Market will be built in Bhopal alok sharma mp news
Another New Market will be built in Bhopal alok sharma mp news (फोटो- भोपाल कलेक्टर सोशल मीडिया)

MP News- भोपाल के पुराने शहर का व्यस्ततम बाजार स्मार्टसिटी के टीटी नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्षेत्र में शिफ्ट होगा। इसे 'बी-न्यू मार्केट' (B-New Market) नाम दिया जाएगा। पुराने भोपाल के कपड़ा दवा बाजार, किराना, सराफा बाजार के लिए नए बाजार स्थल के लिए कलेक्टर ने 20 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियो, जिला प्रशासन, निगम प्रशासन व स्मार्टसिटी के अफसरों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है। कमेटी बाजार और दुकान का आकार तय करेगी।

व्यापारियों ने कहा- अच्छी शुरुआत

  • फेडरेशन ऑफ राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ के श्यामबाबु अग्रवाल ने कहा अभी पार्किंग बड़ा मुद्दा है। नई जगह पर इस दिक्कत से निजात मिलेगी। कारोबार बढ़ेगा।
  • भोपाल डीलर एशोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जैन ने कहा-थोक मार्केट नए भोपाल में आने से जनता को सुविधा मिलेगी।
  • केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र चाकड़ ने कहा-दवा मार्केट में 700 व्यापारी हैं। इन्हें 150 से 200 स्क्वायर फीट की डबल हाइट की दुकानें स्मार्ट सिटी में मिलें।
  • सर्राफा एसोसिएशन ने कहा-300-300 स्क्वायर फीट की दुकान सर्राफा व्यापारियों को दी जाएं।

इस तरह होगा नया प्लान

टीटी नगर में स्मार्ट सिटी में काफी प्लॉट खाली हैं। यहां थोक किराना मार्केट, दवा मार्केट, सराफा बाजार और कपड़ा बाजार जैसे अन्य बाजार विकसित होंगे। यहां दुकान, शोरूम बनेंगेताकि व्यापारियों और खरीदारों को सहूलियत हो। इससे पुराने परंपरिक और स्थानीय बाजारों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

मार्केट में होंगी कितनी शॉप्स

  • 700 दुकान- दवा मार्केट
  • 300 दुकान- किराना बाजार
  • 250 दुकान- कपड़ा मार्केट
  • 150 दुकान- सराफा मार्केटकुल 1400 दुकानों का होगा बाजार

व्यापारी शुल्क देने को तैयार, क्या बोले कलेक्टर

बैठक में सांसद आलोक शर्मा (MP Alok Sharma) ने कहा कि सभी व्यापारी कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार शुल्क देने को तैयार हैं। इसलिए प्रशासन तत्काल पहल करे। व्यापारी संगठनों के दो-दो प्रतिनिधियों को अगली बैठक में आने के लिए कलेक्टर और प्रशासन ने कहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह (Collector Kaushlendra Vikram Singh) ने कहा व्यापार की सुगमता के लिए सुझाव आए हैं। अधिकारियों की टीम गठित करके सभी पहलुओं पर अध्ययन होगा। पुराने भोपाल के पुराने बाजारों की समस्या का हल जल्द निकालेंगे।

यह थे बैठक में शामिल

गुरुवार को व्यापारियों, जनता की समस्याओ के निराकरण और बाजारों को व्यवस्थित करने को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह, निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण व स्मार्ट सिटी सीईओ अंजू अरुण कुमार के साथ बैठक में ये निर्णय लिया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स से सुनील जैन 501, कैट के सुनील अग्रवाल जीएस, कपड़ा व्यापारी संघ के श्याम अग्रवाल, राजेश गर्ग, सर्राफा एशोसिएशन के नरेश अग्रवाल अखिलेश मित्तल, केमिस्ट एसोसिएशन के जितेंद्र धाकड़ व व्यापारीगण शामिल रहे।

