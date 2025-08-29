भोपाल में बनेगा एक और ‘न्यू मार्केट’, 1400 दुकानों का होगा बाजार

बैठक में सांसद आलोक शर्मा (MP Alok Sharma) ने कहा कि सभी व्यापारी कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार शुल्क देने को तैयार हैं। इसलिए प्रशासन तत्काल पहल करे। व्यापारी संगठनों के दो-दो प्रतिनिधियों को अगली बैठक में आने के लिए कलेक्टर और प्रशासन ने कहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह (Collector Kaushlendra Vikram Singh) ने कहा व्यापार की सुगमता के लिए सुझाव आए हैं। अधिकारियों की टीम गठित करके सभी पहलुओं पर अध्ययन होगा। पुराने भोपाल के पुराने बाजारों की समस्या का हल जल्द निकालेंगे।