MPPSC: परीक्षा के लिए अब 2026 तक करना होगा इंतजार, अटकी भर्तियों से परेशान अभ्यर्थी

MPPSC exam update: मप्र लोक सेवा आयोग की भर्तियों (MPPSC recruitment) का कैलेंडर लगातार खिसकता जा रहा है। कई परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन उनके इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे जबकि कई भर्तियां कानूनी विवाद या प्रशासनिक कारणों से अटक गई हैं। आयोग लगातार परीक्षाएं और इंटरव्यू आयोजित कर रहा है, फिर भी लंबित भर्तियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब अभ्यर्थियों को 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है, देरी से करियर अधर में लटका है।
यह भर्ती नवंबर 2022 में 1669 पदों पर निकाली गई थी। परीक्षा 2023 में हुई और रिजल्ट 2024 की शुरुआत मैं घोषित हुआ। हालांकि अभी भी चार विषय की इंटरव्यू प्रक्रिया अधूरी है। इनमें 450 से ज्यादा पद शामिल है। आयोग का कहना है कि सबसे पहले इन्हीं शेष विषयों के इंटरव्यू कराए जाएंगे। इससे साफ है कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया करीब 4 साल तक खिंच जाएगी। (MPPSC interview )
साल 2024 में आयोग ने 23 विषय में कुल 1928 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती (Assistant Professor Recruitment 2024) का विज्ञापन जारी किया। परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद ही 2024 की भर्ती पर काम होगा। यानी इस भर्ती के इंटरव्यू 2025 के अंत या 2026 में जाकर शुरू होने की संभावना है।
लगातार खिंचती प्रक्रिया से अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि वे आगे की पढ़ाई या वैकल्पिक करियर की योजना नहीं बना पा रहे हैं। एक ही समय में कई परीक्षाओं का ओवरलैप और कानूनी अड़चनें इस इंतजार को और लंबा कर रही हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तैयारी से ज्यादा समय रिजल्ट और इंटरव्यू के इंतजार में बीत रहा है। (mp news)
अटकेः परीक्षा दिसंबर 2025 में दोबारा कराई गई थी, क्योंकि पहले की परीक्षा गड़बड़ियों के चलते निरस्त करनी पड़ी थी। यह भर्ती भी अब अगले साल यानी 2026 में इंटरव्यू चरण में पहुंचेगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार स्थगन और देरी से उनका करियर अधर में लटका है। (Food Safety Officer Recruitment Exam 2025)
राज्य सेवा परीक्षा को आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। इसका विज्ञापन 2025 की शुरुआत में आया था और प्रीलिम्स परीक्षा हो चुकी है, लेकिन प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट पर विवाद अदालत में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी है। अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रीलिम्स का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होंगे। इस वजह से इस भर्ती की प्रक्रिया भी 2026 तक खिंचने की संभावना है। (State Service Examination 2025)
इनके अलावा भी कई भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं। खनन अधिकारी, डेंटल सर्जन, लाइब्रेरियन, खेल अधिकारी. सहायक प्रबंधक और परिवहन उप-निरीक्षक की भर्ती परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं या प्रक्रिया में हैं, लेकिन इनके इंटरव्यू भी अगले साल यानी 2026 तक ही संभव दिख रहे हैं। एमपीपीएससी अधिकारियों का कहना है कि वे दबाव को समझ रहे हैं और लंबित प्रक्रियाओं को एक-एक करके पूरा कर रहे हैं।