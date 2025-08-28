MPPSC: परीक्षा के लिए अब 2026 तक करना होगा इंतजार, अटकी भर्तियों से परेशान अभ्यर्थी

राज्य सेवा परीक्षा को आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। इसका विज्ञापन 2025 की शुरुआत में आया था और प्रीलिम्स परीक्षा हो चुकी है, लेकिन प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट पर विवाद अदालत में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी है। अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रीलिम्स का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होंगे। इस वजह से इस भर्ती की प्रक्रिया भी 2026 तक खिंचने की संभावना है। (State Service Examination 2025)